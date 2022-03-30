Kedi cinsleri nelerdir?

Dünya genelinde yaygın olarak bulunan evcil hayvanlardan birisi de kedidir. Kediler hem sevimli halleri eşsiz hayvanlar arasında yerini almaktadır. Dünya çapında birçok kedi türü bulunmaktadır. Kedi sahibi olmak isteyen kişiler kendilerine uygun kedi türünü bulmak için arama motorlarında araştırma yapmakta. Peki, kedi türleri nelerdir?