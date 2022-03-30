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TIMETURK / GENEL / Kedi cinsleri nelerdir?

Kedi cinsleri nelerdir?

Dünya genelinde yaygın olarak bulunan evcil hayvanlardan birisi de kedidir. Kediler hem sevimli halleri eşsiz hayvanlar arasında yerini almaktadır. Dünya çapında birçok kedi türü bulunmaktadır. Kedi sahibi olmak isteyen kişiler kendilerine uygun kedi türünü bulmak için arama motorlarında araştırma yapmakta. Peki, kedi türleri nelerdir?

2 Saat Önce
2022-03-30 13:20:56
Kedi cinsleri nelerdir?

Sevimli halleri ve kendilerine has özellikleri ile sevilen kediler insanlara en yakın dostlar olarak bilinirler. Esnek bedenleri, hızlı refleks keskin, geri çekilebilen pençeleriyle ve küçük avları öldürmeye uyarlanmış dişleriyle diğer kedigillere benzerler. Dünyada 33 ırktan meydana gelen 500 milyonun üzerinde evcil kedi bulunmakta. Kedilerin birçok cinsi bulunmakta. İnsanlar tarafından bu cinsler merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Kedi ırkları nelerdir?

Ankara Kedisi

Van Kedisi

İran Kedisi

Australian Mist

British Shorthair

Gri kedi cinsi

Burmilla

California Spangled

Bengal Kedisi

Birman Kedisi

Bombay Kedisi

Brazilian Shorthair

Chartreux Kedisi

Chinchilla

Colorpoint Shorthair

Cornish Rex

Siyam Kedisi

Maine Coon

Scottish Fold

Scottish Straight

Ragamuffin

Exotic Shorthair

American Shorthair

Keşmir Kedisi

Sibirya Kedisi

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