Kedi cinsleri nelerdir?
Dünya genelinde yaygın olarak bulunan evcil hayvanlardan birisi de kedidir. Kediler hem sevimli halleri eşsiz hayvanlar arasında yerini almaktadır. Dünya çapında birçok kedi türü bulunmaktadır. Kedi sahibi olmak isteyen kişiler kendilerine uygun kedi türünü bulmak için arama motorlarında araştırma yapmakta. Peki, kedi türleri nelerdir?
2022-03-30 13:20:56
Sevimli halleri ve kendilerine has özellikleri ile sevilen kediler insanlara en yakın dostlar olarak bilinirler. Esnek bedenleri, hızlı refleks keskin, geri çekilebilen pençeleriyle ve küçük avları öldürmeye uyarlanmış dişleriyle diğer kedigillere benzerler. Dünyada 33 ırktan meydana gelen 500 milyonun üzerinde evcil kedi bulunmakta. Kedilerin birçok cinsi bulunmakta. İnsanlar tarafından bu cinsler merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…
Kedi ırkları nelerdir?
Ankara Kedisi
Van Kedisi
İran Kedisi
Australian Mist
British Shorthair
Gri kedi cinsi
Burmilla
California Spangled
Bengal Kedisi
Birman Kedisi
Bombay Kedisi
Brazilian Shorthair
Chartreux Kedisi
Chinchilla
Colorpoint Shorthair
Cornish Rex
Siyam Kedisi
Maine Coon
Scottish Fold
Scottish Straight
Ragamuffin
Exotic Shorthair
American Shorthair
Keşmir Kedisi
Sibirya Kedisi
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