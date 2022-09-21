Kedi Cinsleri Neler? Kaç Çeşit Kedi Cinsi Var?
Cins kedi türleri neler? Kaç tür kedi var? Cins kedi fiyatları neler? Sevimli canlılardan kediler cinslerine göre ve özelliklerine göre değişim göstermekte. Arama motorunda en çok araştırılan konulardan cins kediler hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-21 12:45:48
Kaç Çeşit Kedi Cinsi Vardır?
Dünya üzerinde 70'ten fazla yavru kedi ırkı olduğu tahmin edilmekte. Bununla birlikte çeşitli uluslararası organizasyonlar tarafından tanınan ırkların sayısı tescil eden kurumun standartlarına göre farklılık gösterebilmektedir.
Türkiye'de Kaç Tür Kedi Vardır?
Son yapılan çalışmalarda Dünya üzerinde 41 kedi türü tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin Türkiye'de yaşadığını belirtildi.
Cins Kedi Kaç TL?
Cins kediler türlerine göre fiyat aralıkları değişmekte. Ortalama cins kedi fiyatları ise 1750 TL 6500 TL arasında değişen fiyata sahiptir
Kedi Cinsler Neler?
Mavi Rus Kedisi
- İran Kedisi
- Siyam Kedisi
- Scottish Fold
- British Shorthair
- Maine Coon
- Ragdoll Kedisi
- Habeş Kedisi
- Bengal Kedisi
- Devon Rex Cat
- Exotic Shorthair
- Chausie
- LaPerm
- Singapura
- Sibirya Kedisi
- Snowshoe
- Sfenks
- Selkirk Rex
- Amerikan Curl
- Bombay
- Sphynx (Sfenks)
- Birman
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