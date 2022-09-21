Kedi Cinsleri Neler? Kaç Çeşit Kedi Cinsi Var?

Cins kedi türleri neler? Kaç tür kedi var? Cins kedi fiyatları neler? Sevimli canlılardan kediler cinslerine göre ve özelliklerine göre değişim göstermekte. Arama motorunda en çok araştırılan konulardan cins kediler hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Kaç Çeşit Kedi Cinsi Vardır? Dünya üzerinde 70'ten fazla yavru kedi ırkı olduğu tahmin edilmekte. Bununla birlikte çeşitli uluslararası organizasyonlar tarafından tanınan ırkların sayısı tescil eden kurumun standartlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Türkiye'de Kaç Tür Kedi Vardır? Son yapılan çalışmalarda Dünya üzerinde 41 kedi türü tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin Türkiye'de yaşadığını belirtildi. Cins Kedi Kaç TL? Cins kediler türlerine göre fiyat aralıkları değişmekte. Ortalama cins kedi fiyatları ise 1750 TL 6500 TL arasında değişen fiyata sahiptir Kedi Cinsler Neler? Mavi Rus Kedisi İran Kedisi

Siyam Kedisi

Scottish Fold

British Shorthair

Maine Coon

Ragdoll Kedisi

Habeş Kedisi

Bengal Kedisi

Devon Rex Cat

Exotic Shorthair

Chausie

LaPerm

Singapura

Sibirya Kedisi

Snowshoe

Sfenks

Selkirk Rex

Amerikan Curl

Bombay

Sphynx (Sfenks)

Birman .