Keçiboynuzu tozu boy uzatıyor!

Keçiboynuzu harnup olarak da bilinmektedir. Baklagiller familyasına ait bir bitki olan keçiboynuzu, Akdeniz ikliminin görüldüğü coğrafyalarda kolay bir şekilde yetişir. Mısır'dan Yunanistan'a kadar uzanan geniş bir alanda kendine yetişme imkanı bulan keçiboynuzuna gelin daha yakından bakalım...



Keçiboynuzu baklagiller ailesine aittir. Harnup olarak da bilinen keçiboynuzu Akdeniz ikliminde doğal bir şekilde yetişir ve baklaları tüketilebilir. Sürekli yeşil çalı veya ağaç formunda olan bir bitkidir. Keçiboynuzunun Akdeniz Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye ve Orta Doğu'ya özgü olduğu kabul edilir.

Keçiboynuzunun (Harnup) besin değeri nedir?

100 gram keçiboynuzu 540 kaloridir. 100 gramında 56,29 g karbonhidrat, 8,15 g protein, 31,36 g yağ, 3,8 g lif, 633 mg potasyum, 303 mg kalsiyum, 107 mg sodyum, 1,29 mg demir, 10 iu A vitamini, 0,5 mg vitamini içermektedir.

Keçiboynuzu tozunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Keçiboynuzu toz haline getirilerek ve keçiboynuzu tozu veya diğer adıyla keçiboynuzu unu elde edilir.

Keçiboynuzu tozu sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur, mideye güç kazandırır. Bu özelliğe sahip olduğu için hazımsızlık, mide ağrıları gibi sorunlara çözüm olur.

Keçiboynuzu tozu kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Bu yüzden de kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Bol miktarda vitamin ve mineral içerdiği için soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklar yakalanma riskini azaltır ve bu hastalıkların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Yüksek oranda kalsiyum içeren keçiboynuzu, kemik sağlığını destekler, kemik erimesinin azalmasına yardımcı olur.

Keçiboynuzu tozu rafine şeker yerine kullanılabildiği için diyabet ve obezite gibi hastalıklarla mücadele edenlere destek olur. Karaciğer ve bağırsakların da sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak problemlerinin ve ishalin önlenmesini sağlar.

Keçiboynuzu tozu vücuda enerjiyi sağlar. İştah açıcı bir etkisi vardır. Kansızlık (anemi) probleminin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Cinsel isteği artırma özelliği vardır. Antioksidan özelliklere sahip olduğu için sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri yatıştırır.

Keçiboynuzu tozu ayrıca gelişim çağındaki çocukların boyunun uzamasına olumlu etkiler sağlar.

Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılmalı?

Keçiboynuzu tozunu rafine şeker, kakao ve çikolata kullandığınız tüm tariflerde bu malzemelerin yerine kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.