Keçi sütünün öyle faydaları var ki!

Anne sütüyle hemen hemen aynı mineral ve vitaminleri içeren keçi sütü hakkında yapılan araştırmaların sonuçları oldukça şaşırtıcı. Gelin birlikte bakalım...

Hollanda bilim insanları anne sütünün koronavirüse karşı koruduğunu açıklamıştı. Bu etkinin aynısını keçi sütünün de yaptığını bilim insanları açıkladı. Bağışıklığa güç kazandıran keçi sütü hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Ülkemizde inek sütü tüketimi çok yaygındır. Keçi sütüne karşı bir ön yargı olsa da aslında keçi sütünün anne sütüyle aynı olduğu ortaya çıktı. Hollandalı Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonuçları herkesi çok şaşırtmıştı. Anne sütünün koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiği görülmüştü. Bunun üzerine keçi sütünün bu etkisi olabileceğine dair araştırma yapıldı. Keçi sütü, içerisinde yüksek oranda A vitamini barındırır. Kırsal kesimlerde tüketimi çok yaygın olan keçi sütü, inek sütü gibi alerjik etkiye de sebep olmaz.

Keçi sütü bağırsaklardaki florası sayısını artırarak daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Özellikle hem kabızlık hem de ishalin yaşanma riskini azaltır. Keçi sütüyle ilgili yapılan araştırmalar keçi sütünün bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırarak antikor üretebileceğini gösteriyor. Bu yüzden özellikle anne sütünden mahrum kalmış çocukların gelişimi için keçi sütünün ek takviye yapılmasının yararlı olacağı vurgulanıyor.

Keçi sütünün ne gibi bir faydası var?

Keçi sütü vücudun pH değerini dengeler bu sayede hücrelerin hızlı bir şekilde yenilemesini sağlar. Cilt hücrelerinde nem bombası etkisi oluşturur. İçilmesi ve cilde sürülmesi gerekir.

İltihabı ve ödemi vücuttan uzaklaştırır. Mesaneyi çalıştırır. Taş ve kum oluşumunun önüne geçer.

İçerisinde bulunan kalsiyum inek sütünden çok daha fazladır. Bu yüzden kemik gelişimini daha hızlı sağlar. Çocukların gelişiminin yanı sıra kazalar sırasında yaşanan kırıklar ve kemik kaynamaları için kemik sütü tüketilmesi tavsiye edilir.

Keçi sütünün içeriğinde bulunan yağ asitleri kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür. Keçi sütü kalp ve damar sağlığına bu sayede yarar sağlar.

Metabolizmayı çalıştırmada etkilidir, kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

Kandaki beyaz hücrelerin artmasına yardımcı olur. Bu sayede anemi ve demir eksikliğine en hızlı ve doğal çaredir.

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler, kaygı ve stresi azaltır. Beynin fonksiyonlarına hız kazandırır. .