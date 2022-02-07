Keçi kuzu doğurabilir mi? Daha önce bir keçi kuzu doğurdu mu?

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleşen keçinin doğumundan doğurduğu bir yavrunun kuzu olduğu tespit edildi. Keçi kuzu doğurabilir mi? Örneği var mı?

Esrarengiz olay Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi'nde gerçekleşti. Kuzu doğuran 3 yaşındaki keçi görenleri hayrete düşürdü. Geçen pazar keçisinin doğum yapmasını bekleyen Zahide Şahin kontrol için ahırına gitti. Doğumun gerçekleştiğini gören Zahide Şahin sevinirken yavruları incelerken şok oldu. Şahin, yeni doğan 2 oğlağın yanında bir de kuzu görünce gözlerine inanamadı.

Eve dönen Zahide Şahin, hemen eşi Ali Şahin'e gördüğü durumu anlattı. Esrarengiz olay sonrası çağırılan ilçenin veterineri hekim Mustafa Özçelik, durumu inceledi ve kuzunun da keçiden doğduğunu belirledi. Sağlıklarının iyi olduğunu ifade eden Özçelik, 26 yıldır yaptığı mesleğinde ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

KEÇİ KUZU DOĞURABİLİR Mİ ?

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden veteriner hekim Mustafa Özçelik, "Yaklaşık 26 yıldır aktif olarak çalışıyorum. İlk defa böyle bir vakayla karşılaştık. Hayvancılık yapan büyüklerimizden duymuştuk ama ilk defa canlısı ile karşılaştık. Keçimiz, iki tane oğlak, bir tane kuzu yavrulamış. Sağlıkları gayet iyi. Bunun izahı, rahimde gelişme esnasında genetik bir sapmayla açıklanabilir. Kromozomların yerleşimi ile açıklanabilir. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Tamamen rastlantı. Bunda mutlaka ki ağıldaki koçun etkisi vardır. Hayatım hayvancılıkla geçti. Yani ailem de hayvancı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğrusu, bu olayı görmek ve yaşamaktan dolayı mutluyum" dedi. .