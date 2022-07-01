Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş hangi mevkide oynuyor? Kazımcan Karataş forvet mi defans oyuncusu mu? Galatasaray genç yetenek Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Altay takımından transfer edilen Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a büyük katkı sağlaması bekleniyor. Sarı kırmızılı taraftarlar da Kazımcan Karataş'ın hangi mevkiide oynadığını merak edip araştırmaya başladı. İşte Kazımcan Karataş'ın hayatı ve biyografisi...

Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş hangi mevkide oynuyor? Kazımcan Karataş forvet mi defans oyuncusu mu? Galatasaray genç yetenek Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Altay takımından transfer edilen Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a büyük katkı sağlaması bekleniyor. Sarı kırmızılı taraftarlar da Kazımcan Karataş'ın hangi mevkiide oynadığını merak edip araştırmaya başladı. İşte Kazımcan Karataş'ın hayatı ve biyografisi...

Galatasaray İzmir'in Altay tekımından gen oyuncu Kazımcan Karataş'ı transfer etti. Altay'dan yapılan açıklamada " 16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz." denildi.

Kazımcan Karataş hangi mevkide oynuyor?

Kazımcan Karataş Sol Bek pozisyonunda görev yapıyor. Kazımcan Karataş Galatasaray formasını giyecek.

Kazımcan Karataş kimdir?

Kazımcan Karataş 16 Ocak 2003 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Kazımcan Karataş İzmir'in Altay takımında forma giyiyordu ancak Galatasaray'a transfer oldu.

Kazımcan Karataş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamaktadır. Sol bek pozisyonunda görev yapan Kazımcan Karataş U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mında da forma giymiştir.

Kazımcan Karataş gelecek vadeden oyuncular arasındadır. .