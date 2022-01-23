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Kaza yapan yolcu otobüsünün camları patladı: 30 yaralı

Amasya’da, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. 30 yolcu yaralandı.

2 Saat Önce
2022-01-23 07:17:39
Kaza yapan yolcu otobüsünün camları patladı: 30 yaralı

Çorum-Amasya kara yolunda seyreden yolcu otobüsünün şoförü Emrah K., buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1'i çocuk 30 yolcu yaralandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumları iyi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. .

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