Kaza yapan yolcu otobüsünün camları patladı: 30 yaralı
Amasya’da, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. 30 yolcu yaralandı.
2022-01-23 07:17:39
Çorum-Amasya kara yolunda seyreden yolcu otobüsünün şoförü Emrah K., buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.
Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1'i çocuk 30 yolcu yaralandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumları iyi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. .
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