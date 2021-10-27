DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa günü yükselişle tamamladı
Lübnan'da Hizbullah'ın hedefindeki Hristiyan lideri Caca kimdir?
Menopoz dönemindeki kadın hamile kalabilir mi?
ÇAYKUR Azerbaycan ve Özbekistan'a çay satacak
Zencefil turşusu nasıl hazırlanır?
Selahaddin Eyyubi dizisine Pakistan'dan yoğun ilgi
Filistin'den İsrail'in Kudüs'teki cadde ve sokak adlarını değiştirmesine tepki
Hürrem Sultan'ın portresi 126 bin sterline satıldı
Putin’den ‘Asya-Pasifik’te silahlanma’ açıklaması
Lavanta yağıyla gargara yaparsanız...
AB’den Polonya'ya günlük 1 milyon avro para cezası
Cezayir: Macron'a en iyi cevap Fransızcayı terk etmek
Kaz ayaklarını bu maskeyle geçirin
Benzinde 25 kuruş indirim
“Asgari ücret en az net 3.600 TL seviyesine çıkarılmalı”

TIMETURK / GENEL / Kaz ayaklarını bu maskeyle geçirin

Kaz ayaklarını bu maskeyle geçirin

Yıllar ilerledikçe cildimizde yaşlılık belirtileri daha fazla görülüyor. Aynaya baktığımızda cilt lekeleriyle ve kırışıklarla karşılaşıyoruz. Peki bu kırışıklıklardan kurtulmanın bir çözümü var mı? Sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2021-10-27 17:03:46
Kaz ayaklarını bu maskeyle geçirin


Yaş aldıkça cildimiz yaşlanmaya başlıyor. Yanaklarımız sarkıyor, kırışıklıklar oluşuyor, göz kenarlarında kaz ayakları belirginleşiyor. Bu sorunlarla karşı karşıya gelince genellikle kimyasal ürünlere yöneliyoruz. Fakat doğal yöntemlerle de kırışıklıklardan kurtulmak mümkün. Peki nasıl?

Kahvaltı sofralarımızı, tatlılarımızı süsleyen şifa deposu bal cildimizdeki kırışıklıklara da çare oluyor. İçeriğindeki amino asitler ve antioksidan özelliği sayesinde bal çok eski çağlardan beri doğal bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor.

Kolayca hazırlayacağınız bal maskesiyle ciltteki kırışıklıklardan, kaz ayaklarından doğal bir şekilde kurtulabilir ve cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kırışıklıklar için bal maskesi nasıl hazırlanır?

Bal ile yapılan birçok cilt maskesi vardır. Bunlardan biri de kırışıklıklar ve kaz ayakları için olan maskesidir. Kırışıklıklardan kurtulmak için yalnızca iki çorba kaşığı bala ve bir yumurtanın akına ihtiyacınız olacak.

Yumurtanın akını sarısından ayırıp bir kaseye koyun. Mikser yardımıyla yumurta akını iyice çırpın ve köpürmesini sağlayın. Daha sonra içerisine iki çorba kaşığı balı ekleyin ve karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Bu maskesi yüzünüzdeki kırışıklıklara ve kaz ayaklarına sürün. 15 dakika boyunca cildinizde maskeyi bekletin. Daha sonra ılık suyla cildinizi güzelce durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Bu maskeyi haftada bir iki kez düzenli bir şekilde uygularsanız cildinizde 1 ay içinde kırışıklıklar azalacak ve çok daha sağlıklı bir görünüme kavuşacaksınız.

Cildinizin alerjik bir tepkime göstermesini istemiyorsanız bu maskeyi uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Balın besin değeri nedir?

Bal karbonhidrat ağırlıklı bir yapıdadır. Ana bileşenlerini %80 oranında şeker bileşenleri, %17 oranında ise su oluşturmaktadır. %3'lük kısmı ise enzimler, mineraller, vitaminler, organik asitler, aminoasitler, aromatik asitler ve polifenolik maddeler oluşturur.

Balın cildimize ne gibi bir faydası var?

Bal cildimizden ölü hücreleri uzaklaştırıyor. Cildi nemlendirip yağ dengesini sağlıyor. Ciltte yaşlanma etkilerinin gecikmesine yardımcı oluyor. Sivilce ve akne oluşumunu önlüyor ve sivilcelerin neden olduğu izleri ve güneş lekelerini gideriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş