Kayseri Ezan Ne Zaman Okunacak? Kayseri Namaz Vakitleri

İç Anadolu Bölgesi’nin gözde illerinden Kayseri, Erciyes’i, binlerce yıllık tarihi, mimarisi, eşsiz Kayseri mutfağı ile ilgi çeken iller arasında yer almakta. Kayseri halkı tarafından en çok araştırılan konular arasında ezan vakti ne zaman? Sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kayseri akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte detaylar.