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TIMETURK / GENEL / Kayseri depreminden sonra merak edilen soru: İç Anadolu’da daha büyük depremler görülebilir mi?

Kayseri depreminden sonra merak edilen soru: İç Anadolu’da daha büyük depremler görülebilir mi?

Kayseri'de meydana gelen depremin ardından gözler İç Anadolu'ya çevrildi. Uzmanlara göre sarsıntının meydana geldiği fay zonu 7'ye kadar deprem üretebiliyor.

1 Saat Önce
2022-01-18 21:20:11
Kayseri depreminden sonra merak edilen soru: İç Anadolu’da daha büyük depremler görülebilir mi?

Marmara, Doğu Anadolu ve Ege'den sonra İç Anadolu Bölgesi'nde de depremler kaydedilmeye başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02:28'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen sarsıntı büyük endişe yarattı.

Bölgede geçtiğimiz kasımda, Konya Meram'da 5,1; Eylül 2020'de Niğde'de yine 5,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bu iki sarsıntının ardından kaydedilen son deprem, “İç Anadolu Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski olabilir mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

“Türkiye jeolojik açıdan dinamik bir ülke”

“Depremin sadece Marmara'da ve Ege'de değil, İç Anadolu'da da meydana gelebildiğini bu örneklerle görüyoruz” diyen Prof. Dr. Ersoy, Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekiyor:

“Türkiye jeolojik açıdan dinamik bir ülke, çok haraketli bir yer. Türkiye'nin yüzde 100'ünü deprem bölgesi olarak ifade etmek yanlış olmaz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm ya da buna ilişkin bütün hazırlıklarda Türkiye'nin yüzde 100'ünün deprem bölgesi olduğunu unutmamak gerekiyor.”

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