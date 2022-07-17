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Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Onlarca yaralı var

Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

22 Dakika Önce
2022-07-17 09:01:30
Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Onlarca yaralı var

33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan Rıfkı Can, AA muhabirine, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu." iddiasında bulundu.

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