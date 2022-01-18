Kayseri'de kış yüzünü göstermeye başladı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Kayseri'de öğrenciler ve veliler Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri'de 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizin her köşesinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Yoğun kar yağışları ile birlikte pek çok ilde okulların da tatil edildiği açıklandı. Kayseri'de de okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Kayseri'de kış yüzünü göstermeye başladı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Kayseri'de öğrenciler ve veliler Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri'de 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizin her köşesinden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Yoğun kar yağışları ile birlikte pek çok ilde okulların da tatil edildiği açıklandı. Kayseri'de de okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Kayseri'de kış kendisinin derinden hissettiriyor. Karasal iklim özelliğine sahip olan Kayseri'de kış ayları oldukça zorlu geçiyor. Yoğun kar yağışının olduğu kentte en çok da öürenciler okula giderken zorlanıyor. 19 Ocak Çarşamba günü için Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Kayseri'de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler de Kayseri'de yarın (19 Ocak) okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Kayseri'de yoğun kar yağışları devam ederken yüz binlerce öğrenci de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kasyeri'de 19 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi açıklama geldi.

Kayseri'de 19 Ocak Çarşamba okullar tatil edilir mi?

Kayseri'de kar yağışları etkisini artırırsa Valilik okulların tatil edilmesine karar verebilir. Kayseri Valiliği'nin son dakika duryuruları yakından takip edilerek kar tatiline ilişkin hızlı ve doğru bilgiye erişebilirsiniz.

19 Ocak Kayseri hava durumu

19 Ocak Çarşamba günü Kayseri'de kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Kayseri'de hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. .