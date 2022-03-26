DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Batı'nın yaptırımı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
İngiliz analist: Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu
Avrupalı liderler rubleye neden karşı?
2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?
2022 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
İstanbul Boğazı'nda mayın iddiasına açıklama var mı?
Muharrem İnce'den Halk TV'ye hodri meydan
PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Bridgerton 3. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton üçüncü sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı
1461 Trabzon FK - Sivas Belediyespor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert ''baraj'' yanıtı!
Başbakan Kurti'den Kosovalı Sırplara çağrı
Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TIMETURK / GENEL / Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

2 Saat Önce
2022-03-26 10:57:06
Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cesedine ulaştı. Diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirmişti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verilmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş