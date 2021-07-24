Kaynağı belli olmayan alarm, Türkiye’yi ayağa kaldırdı

Bu sabah telefonlara gönderilen ve kaynağı belli olmayan “Evde kal Türkiye” yazılı bildirim vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Siren sesiyle telefonlara gelen bildirime birçok vatandaş tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı tarafından sıkça kullanılan “Evde Kal Türkiye” uyarısı, bu sabah birçok iPhone kullanıcısına bildirim olarak gitti. Bildirimin kim tarafından atıldığı merak konusu olurken uyarının vaka sayılarında artış yaşandığı günlerde gelmesi dikkat çekti.

Twitter'da en çok konuşulan etiket haline gelen #evdekaltürkiye bildiriminin bazı telefon kullanıcılarına gelmediği de konuşuluyor.

'Test Alert Notification' adındaki uygulama telefonların ayarlar kısmındaki bildirimler bölümünden kapatılabiliyor.

iPhone kullanıcılarına gönderilen bildirime gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

“EVDE KAL TÜRKİYE” İÇİN İLK RESMİ AÇIKLAMA



Bildirimin Vodafone operatörünü kullanan iPhone'lara gittiği bilgisi üzerine Vodafone tarafından bir açıklama yapıldı.

“24 Temmuz 2021 Cumartesi sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında “Evde Kal Türkiye” bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir” denilen açıklamada, “Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de denemeler

mayıs ayında başladı

Benzer bir test uygulamasına İngiltere de East Suffolk bölgesinde mayıs ayında başladı.

Bu uygulamanın başarılı olması üzerine hükümet Reading şehrinde de haziran ayında bir deneme gerçekleşti.

İngiltere'de bu denemelerden önce vatandaşlar uyarıldı.

İngiltere hükümeti, felaket durumlarında vatandaşlarına acil durum uyarısı gönderme uygulamasının yazın başlayacağını duyurmuştu.

Uyarıların gönderilebileceği acil durumlar arasında sel, yangın, patlama, terör saldırısı ve kamu sağlığını tehdit eden acil durumlar gösteriliyor.

Yakınınızda hayatınızı tehdit eden bir durum varsa bu bildirimin gönderileceğini belirten İngiltere hükümeti, gelen uyarıda nasıl güvende kalabileceğinize dair bir yönlendirmenin de olacağını aktardı.

İngiltere hükümetinin bilgilendirmesine göre bu uyarılar iOS 14.5 yazılımı ve sonrası olan iPhone telefonlarda ve Android 11 ya da sonra çıkan işletme sistemini kullanan Android telefonlara gelebilecek.

Bu uyarının gönderilmesi için hükümetin telefon numaralarını bilmesi gerekmiyor.

ABD de deprem gibi bazı doğal felaketler durumlarında bu uygulamayı devreye sokuyor.

ABD'de aynı zamanda "America's Missing: Broadcast Emergency Response" (AMBER) uygulaması kapsamında da uyarılar gelebiliyor.

AMBER alarmı bir çocuk kaçırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu düşünülüyorsa bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına gönderiliyor.

Apple da acil durum uygulamalarının yaşadığınız bölgede bir tehlike olması takdirinde hükümet ya da yerel yönetim tarafından gönderilebileceğini, olağanüstü hava koşullarının ve kamu güvenliğini tehdit eden durumların ortaya çıkması halinde kullanılabileceğini aktarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.