Kayısının faydaları neler? Kayısı neye iyi gelir?Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte sevilen meyvelerde tezgahlarda yerini aldı. Yazın vazgeçilmez lezzetlerinden kayısı meyvesi, Türkistan, Orta Asya ve Batı Çin'i içerisine alan çok geniş bir bölgede yetiştirilmektedir.Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydası ile ilgi odağı haline gelen kayısı hakkında merak edilenlere haberimizde değindik. Kayısının zararı var mı? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.

KAYISININ FAYDALARI NELER?

Hem lezzeti ile hem de sağlığa olan faydası ile mucizevi besinler arasında yer alan kayısının faydaları saymakla bitmez. Kayısının faydaları şu şekildedir;

Ağız ve diş sağlığı için yararlı bir meyvedir.

Antioksidan özellikteki beta-karotenin yaşlanmayı geciktirme etkisi vardır

Tansiyonu dengeler ve kan basıncının normal düzeylerde seyretmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek demir oranı ile kansızlığı önler

C vitamini ve yoğun antioksidan içeriğiyle kalp ve damarları korur.

kemik gelişimine katkı sağlar.

KAYISI NEYE İYİ GELİR?

Kayısı nelere iyi gelir? Yaz meyvelerinden kayısı, yüksek besin değerine sahip lezzetli bir meyvedir. Kayısı meyvesinin içeriğinde; A, B, C, E vitaminleri yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu olan bir mucizevi bir meyvedir. Kayısı besini, yaş ve kuru olarak tüketilerek, sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi gelmekte.

KAYISININ ZARARLARI VAR MI?

Kayısı meyvesinin faydaları olduğu gibi çok fazla tüketiminde bazı zararları da olabilmektedir. Bunlardan kuru kayısı fazla yenirse bir takım yan etkileri olabilir. Kuru kayısı aşırı tüketimi de ishal gibi sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir.

KAYININ KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kayısının kalorisi ve besin değeri nedir? Yazın vazgeçilmez meyvelerdenkayısının 100 gramında 48 kalori bulunmaktadır. 1 adet (30 gr) kayısı ise 14 kaloridir. Kayısı meyvesinin 100 gramında 11.12 gram karbonhidrat, 1.4 gram protein, 0.39 gram yağ, 2 gram lif içermektedir.