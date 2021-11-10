Kaya tuzundan oda temizleyici nasıl yapılır?

Kış gelince pencereleri kapatıp evlerimizde oturuyoruz. Bu da evde basık bir hava oluşmasına neden oluyor. Doğal olarak nem, küf ve rutubet de beraberinde geliyor. Evde otururken havasızlıktan boğulacakmış gibi oluyor, baş ağrıları yaşamaya başlıyoruz. Bu durumdan kurtulmak için portakal ve kaya tuzuyla hazırlayabileceğiniz hem havayı temizleyen hem de evin mis gibi kokmasını sağlayan bir oda parfümü hazırlayabilirsiniz. Peki nasıl? Sizler için araştırdık...



Kış gelince havalar soğuyor ve camı kapıyı kapatmaya başlıyoruz. Nem, rutubet, küf dertlerimiz tekrar başlıyor. Evlerimiz havasız kalıyor, boğulacakmışız gibi hissediyoruz. Baş ağrısı, migren atakları da cabası! Peki bu durumdan nasıl kurtulacağız? Kış günü pencereleri açmak zorunda mı kalacağız? Cevabımız hayır. Portakal ve kaya tuzu yardımımıza koşuyor. Peki nasıl?

Portakal ve kaya tuzundan hazırlayacağınız oda parfümü sayesinde tüm bu dertlerden kurtulacaksınız. Portakal vücudumuza çok faydalı bir meyvedir. Çoğunlukla bu meyvenin kabuklarını çöpe atıyoruz. Fakat portakalın kabuğu da içeriğinde birçok mineral, flavonoidler, asitler ve esansiyel yağlar barındırıyor. Özellikle portakal kabuğu içerdiği esansiyel ve uçucu yağlar sayesinde havayı temizliyor.

Kaya tuzuna gelecek olursak, hepimiz tuz lambalarını görmüş veya duymuşuzdur. Kaya tuzu sağlığımıza çok faydalıdır. İçeriğindeki negatif iyonlar havada bulunan pozitif iyonları nötrleştirerek evin havası yüzünden yaşadığımız stresi, uykusuzluğu, baş ağrısını ortadan kaldırıyor. Ayrıca grip, nezle, astım, migren gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltıyor. Kaya tuzu nemi içerisine hapsederek evde küflenmeyi, rutubeti ve kötü kokuları yok ediyor.

Havayı temizleyen doğal oda parfümü nasıl yapılır?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi büyükçe bir portakala ve kaya tuzuna ihtiyacınız olacak. Portakalı bıçakla ortadan ikiya ayırıp yarısının içini kabuğuna zarar gelmeyecek şekilde çıkartın. Daha sonra kase haline gelen portakal kabuğunun içerisini bol miktarda kaya tuzuyla doldurun. Bu portakal çanağını bir çay tabağına koyup evin bir köşesine yerleştirin. İsterseniz her oda için ayrı ayrı kaya tuzuyla doldurulmuş portakal çanakları hazırlayabilir, evin her yerinin havasını temizleyebilirsiniz.

Portakal çanaklarını iki üç hafta boyunca kullanabilirsiniz. Portakal kabuğu bozulmaya başladığında yenisini hazırlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.