Kaya tuzu mu sağlıklı yoksa sofra tuzu mu?

Tuz, vücudumuzda sodyum, sıvı dengesi, sinir iletimi ve kas kasılması gibi çeşitli biyolojik işlevlerde önemli bir rol oynar. Peki hangi tuzu tüketmeliyiz? Hangi tuz vücudumuza daha faydalı? Kaya tuzu mu yoksa sofra tuzu mu tercih etmeliyiz? Tüm bu soruların yanıtını sizler için araştırdık...



Fazla miktarda tuz tüketiminin vücuda zararlı olduğunu artık herkes biliyor. Bu yüzden son yıllarda daha az zararlı olduğu düşünülen kaya tuzuna yönelindi. Peki sofra tuzu mu yoksa kaya tuzu mu daha faydalı? Gelin yakından bakalım...

Sofra tuzu çok yaygın kullanılan bir tuz türüdür. Yeraltı kaynaklarından çıkartılan sofra tuzu yabancı maddelerden temizlenmesi için yüksek oraklarda rafine edilir. Ayrıca topaklanmaması için topaklanmayı önleyici katkı maddeleri içerisine eklenir. Sofra tuzu %97 veya daha yüksek oranlarda sodyum klorür içerir. Ayrıca sofra tuzuna iyot da eklenir.

Sofra tuzuna iyot eklenince hipotiroidizm, zihinsel engellilik, endemik kretenizm gibi iyot eksikliğine bağlı ortaya çıkan hastalıklara karşı etkili bir önlem haline gelir.

Kaya tuzunun en yaygın kullanılan türü Himalaya tuzudur. Himalaya tuzu doğal bir pembe rengindedir. Pakistan'daki Himalayalar'dan çıkarılan bu tuz türü sofra tuzundan daha faydalı olduğu düşünüldüğü için sıkça tercih edilir. Himalaya tuzu içeriğinde yüksek oranda sodyum barındırır. Bu yüzden sofra tuzu yerine Himalaya tuzu tercih edildiğinde vücuda fazla miktarda sodyum girer. Fazla miktarda sodyum da vücutta kan basıncını yükseltir ve kardiyovasküler hastalıklara neden olur.

Ayrıca Himalaya tuzu hasat edilirken normal sofra tuzuna göre daha fazla miktarda mineral ve eser element içerir. Fakat bu maddeler sağlığa olumlu bir etki oluşturacak miktarda değildir.

Peki sofra tuzunu mu yoksa Himalaya tuzunu mu tercih etmemiz gerekir?

Kaya tuzu sofra tuzu gibi topaklanmayı önleyici katkı maddesi içermez. Bu yüzden katkı madde içermediği için sofra tuzu yerine kaya tuzu tercih edilebilir. Fakat sofra tuzu da iyot içerdiği için günlük iyot ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunur. Sofra tuzundaki iyotun zarar görmemesi için koyu renkli kaplarda ve karanlık yerlerde muhafaza edilmeli ayrıca yemeğe piştikten sonra eklenmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.