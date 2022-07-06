Kaya Avşar kimdir? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetinde konuşan doktor kim? Doktor Kaya Avşar ne dedi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2022 mezunları için bir tören düzenlendi. Törende konuşan Kaya Avşar uzun süre alkışlandı. Kaya Avşar'ın açıklamalarını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek araya girerek bölmek istedi. Ancak salondakilerin de desteğiyle Kaya Avşar konuşmasını tamamladı. Peki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu doktor Kaya Avşar kimdir?

Kaya Avşar kimdir? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetinde konuşan doktor kim? Doktor Kaya Avşar ne dedi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2022 mezunları için bir tören düzenlendi. Törende konuşan Kaya Avşar uzun süre alkışlandı. Kaya Avşar'ın açıklamalarını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek araya girerek bölmek istedi. Ancak salondakilerin de desteğiyle Kaya Avşar konuşmasını tamamladı. Peki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu doktor Kaya Avşar kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022 mezunlarına yönelik tören düzenlendi. Törende konuşan öğrencinin açıklamaları salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek'in araya girmeye çalıştığı konuşma salondakilerin de desteğiyle devam etti.

Kaya Avşar kimdir?

Kaya Avşar Hacettepe Üniversitesi Top Fakültesi 2022 mezunudur. Mezuniyet töreninde kürsüye çıkan genç doktor Kaya Avşar ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek arasında yaşananlar damga vurdu.

Doktor Kaya Avşar ne dedi?

Kürsüye gelen Dr. Kaya Avşar'ın açıklamaları törene damgasını vurdu. Avşar konuşmasında "Bilim baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Aidiyet duygusu yüksek akademisyenlerimiz kendi kaderlerini kendileri belirlediğinde daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Üniversite idare kadrolarımızın önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır" dedi. Avşar'ın konuşmasını Dekan Prof. Demiryürek araya girerek engellemek istedi. Dr. Kaya Avşar, "Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan "Çocuk Sağlığı Kürsüsü", Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılabilir. Cebeci semtinde kiralanan bir binanın iki odasında açılan bu kürsü ilk çalışmalarını çevresinde bulunan hastaların evlerinde uygulamalı olarak yürütmüştür. Bu sebeple Hacettepe Üniversitesi 8 Temmuz 1967 tarihinde kurulmasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi büyük bir önem teşkil etmiştir. Hacettepe Tıp Merkezi Sıhhiye Yerleşkesi'nde (Merkez Yerleşke) 210.238 m²'lik alan üzerinde kurulmuştur. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Tıp Fakültesinin kurulmasında ve modern tıp eğitim sisteminin Türkiye'ye getirilmesinde en etkili isim olmuştur.