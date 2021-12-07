Katar nerede? Katar'da asgari ücret ne kadar? Katar'da kişi başı gelir ne kadar? Katar zengin mi? 2017 yılında Katar körfez ülkelerinin ambargosu ile karşılaştı. Katar Suudi Arabistan ve Mısır öncülüğünde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından abluka altına alınmaya çalışıldı. Türkiye Katar'a hem siyasi hem de ekonomik destek verdi. Türkiye'nin desteği ile Katar ablukayı en az kayıpla atlattı. Katar kişi başı gelir bakımından dünyada 1. sırada bulunuyor. Katar'da asgari ücret de oldukça yüksek. İşte Katar'ın sosyal ve ekonomik merak edilen yönleri...

Katar nerede? Katar'da asgari ücret ne kadar? Katar'da kişi başı gelir ne kadar? Katar zengin mi? 2017 yılında Katar körfez ülkelerinin ambargosu ile karşılaştı. Katar Suudi Arabistan ve Mısır öncülüğünde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından abluka altına alınmaya çalışıldı. Türkiye Katar'a hem siyasi hem de ekonomik destek verdi. Türkiye'nin desteği ile Katar ablukayı en az kayıpla atlattı. Katar kişi başı gelir bakımından dünyada 1. sırada bulunuyor. Katar'da asgari ücret de oldukça yüksek. İşte Katar'ın sosyal ve ekonomik merak edilen yönleri...

Katar Türkiye ile yakın işbirliği nedeniyle körfez ülkeleri tarafından cezalandırılmak istendi. Suudi Arabistan ve Mısır öncülüğünde körfez ülkeleri Katar'a ekonomik ve siyasal ambargo uygulamaya başladı. Ancak Türkiye'nin desteği ile Katar bu ambargoyu kayıpsız atlatmayı başardı. Körfez ülklerinin de amborgoyu kaldırmasıyla Katar ekonomik anlamda gelişmesine hız verdi. Katar ile Türkiye arasında geniş bir işbirliği mevcut. Katar halkı ile de Türk halkı arasında derin bir gönül bağı bulunuyor. Peki Katar nerede? Katar'da asgari ücret ne kadar? Katar'da kişi başı gelir ne kadar? Katar zengin mi? İşte Katar hakkında detaylar...

Katar'da asgari ücret ne kadar?

Katar'da asgari ücretin ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Katar'a Türk vatandaşları vize almadan gidebiliyor. Türklerin yurt dışında en çok işçi gönderdiği ülkelerden biri de Katar'dır.

1 Katar riyali 3,76 Türk Lirası'na denk geliyor. 2020 tarihli 17 sayılı yasa, Katar'da ev işçileri de dahil olmak üzere tüm özel sektör çalışanları için asgari ücreti temel ücret olarak 1.000 QAR (275 $) belirlendi. Ayrıca konaklama için aylık 500 QAR (137 $) ve yemek için aylık 300 QAR (82 $) olarak belirlemektedir. İşveren, çalışan veya ev işçisi için yeterli yiyecek veya konaklama sağlamadıkça, her ay yiyecek için.

Katar'da kişi başı gelir ne kadar?

Katar kişi başı gelirde dünyada 1. sıraya yükseldi. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre; Katar 116 bin 79 dolarlık kişi başına düşen gelirle ilk sırada yer aldı.

Katar nerede?

Katar Arap Yarım adasının en zengin ülkesidir. Arap yarım adası doğusunda yer alan Katar Devleti, Basra Körfezi ülkelerinden biridir. 11589 km2 yüzölçümüne sahip olan Katar, ortalama 2,5 milyon nüfusa sahiptir. Petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından dünyanın kişi başına düşen milli gelir bakımından en zengin ülkesi olarak tanımlanabilir.

Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

2,66 milyon nüfuslu Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde 2021 yılında kişi başına düşen gelire göre dünyanın 4. zengin ülkesidir. Katar, Orta Doğu'daki bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmektedir.

Katar ekonomisi

Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi balıkçılık ve inci avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle ülkenin tüm ekonomisi değişime uğradı. Bu değişim yüksek yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetleri de beraberinde getirdi.

Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. Bu büyük etken ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basamaklara taşımıştır. Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte, dışarıdan ithal edilmektedir. Fakat ülkedeki oldukça az olan vergi oranları ve enerjinin çok ucuz olması bu mallardaki fiyatı oldukça düşük tutması beklentisi doğursa da gıda benzeri tüketim malzemeleri ucuz değildir ama elektrik ve elektronikte ucuzluk kendisini hissettirmektedir. 1 tanesi karada 6'sı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğal gaz üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında Ras Laffan isimli bir endüstri şehri kurulmuştur.

Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

Katar'da sosyal hayat

Katar sosyal hayat olarak da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Hareketli gece hayatı ve birçok dünya yıldızının uğrak yeridir. Uçsuz bucaksız çöllerinde kamp yapabilir, şubat ayında bile denize girilebilmektedir. Birçok alışveriş merkezleri bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.