Kastamonu vefat sayısı kaç oldu? Kastamonu'da kaç kişi öldü? Kastamonu'dan acı haberler geliyor!

Kastamonu vefat sayısı kaç oldu? Kastamonu'da kaç kişi öldü? Selin en çok vurduğu il olan Kastamonu'dan ne yazık ki acı haberler gelmeye devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel felaketi ile adeta yok oldu. Bozkurt'ta kaybolanları arama ve kurtarma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. AFAD'tan yapılan son açıklamada Kastamonu'da can kaybı 34'e Sinop'ta ise 6'ya yükseldi.

Kastamonu vefat sayısı kaç oldu? Kastamonu'da kaç kişi öldü? Selin en çok vurduğu il olan Kastamonu'dan ne yazık ki acı haberler gelmeye devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel felaketi ile adeta yok oldu. Bozkurt'ta kaybolanları arama ve kurtarma çalışmaları kesintisiz devam ediyor. AFAD'tan yapılan son açıklamada Kastomonu'da can kaybı 34'e Sinop'ta ise 6'ya yükseldi.

Sel batı Karadeniz'i adeta sular altında bıraktı. Sel nedneyle Sİnop, Bartın ve Kastamonu'nun ilçeleri büyük zarar gördü. Sel felaketinde ölü sayısı da her geçen saat artıyor. AFAD'tan gelen son açıklama milyonların içini bir kez daha acıttı.

Kastamonu vefat sayısı kaç oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 9 vatandaşımızın da tedavilerine hastanelerde devam edildiğini açıkladı.

Erdoğan: Felaketin ilk anlarından itibaren devlet olarak sizlerle beraberiz

Afet bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil ABD'si de böyle, Kanada'sı, Avrupa'nın bir çok ülkesi böyle. Bir felakettir gidiyoruz ve temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. Aynen burada olduğu gibi sel felaketlerini oralarda yaşadık. Hamdolsun bu yangınların hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Ülkemizin kuzeyinde ise işte burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de selin yol açtığı sıkıtılarla mücadele ettik. Kastamonu ve çevresindeki illerde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü ülkemizin ortak üzüntüsüdür. Felaketin ilk anlarından itibaren devlet olarak sizlerle beraberiz."

Sel bölgesine yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi. Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak

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