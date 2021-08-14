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TIMETURK / GENEL / Kastamonu Valiliği'nden 'yüzlerce kayıp' iddiasına yalanlama

Kastamonu Valiliği'nden 'yüzlerce kayıp' iddiasına yalanlama

Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

3 Saat Önce
2021-08-14 06:40:20
Kastamonu Valiliği'nden 'yüzlerce kayıp' iddiasına yalanlama

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Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çukurkol, sel felaketi nedeniyle henüz kimlikleri tespit edilememiş 250-300 civarında cansız beden toplandığına dair duyumlarının olduğunu belirtmişti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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