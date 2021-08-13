Kastamonu sel felaketi son durum! Kastamonu Bozkurt kayıp sayısı ne kadar? Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel afeti yaşadı. Dere yatağının kentin içinden geçtiği bölge adeta göle döndü. Felakette son açıklanan ölü sayısı 27. Ölenlerin 25'i Bozkurt'ta 2'si Sinop'ta. Kayıp bildirimin ise her geçen saat arttığı belirtiliyor.

Kastamonu sel felaketi son durum! Kastamonu Bozkurt kayıp sayısı ne kadar? Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel afeti yaşadı. Dere yatağının kentin içinden geçtiği bölge adeta göle döndü. Felakette son açıklanan ölü sayısı 27. Ölenlerin 25'i Bozkurt'ta 2'si Sinop'ta. Kayıp bildirimin ise her geçen saat arttığı belirtiliyor.

Batı Karadeniz sel felaketini yaşadı. Sel Bartın, Sinop ve Kastamonu'yu vurdu. Sel nedeniyle bir çok kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Aşırı sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi en çok da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vurdu. Kent adeta sular altında kaldı. Kastamonu Bozkurt'tan her saat yeni acı haberler geliyor. Bölgede kayıp sayısının ise sürekli arttığı gelen bilgiler arasında.

Kastamonu Bozkurt kayıp sayısı ne kadar?

Önüne ne kattıysa götüren sel suları nedeniyle ilde 25 kişi hayatını kaybetti. NTV'de yer alan habere göre bölgede 100'ün üzerinde kayıp başvurusu yapıldığı belirtildi.

Bozkurt'u sel vurdu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı'nın taşmasıyla, çayın kenarındaki mahalleler suya gömüldü. Birçok bina hasar gördü. Bölgede sel nedeniyle kapanan yollar köylere ulaşmayı güçleştiriyor. Kurtarma ekipleri göle dönen yollarda botlarla hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.

"İlçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık "İlçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan sel felaketinden sonra bölgede incelemelere başladı. Soylu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine dair yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Yer yer 300 kilogramın üzerinde bir yağmur söz konusu. Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi budur şu ana kadar. Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de ‘5 Dereli' gibi bir rakam çıkardığımı kendi zihnimde söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız bu felaketin 5 misli kadar bir süreç var burada.”

Yardım kampanyası başlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.