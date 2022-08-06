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TIMETURK / GENEL / Kastamonu Namaz Vakitleri Ne Zaman? Kastamonu Ezan Vakti

Kastamonu Namaz Vakitleri Ne Zaman? Kastamonu Ezan Vakti

Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden Kastamonu, yemyeşil doğası, konakları, kalesi, hanları ve masmavi denizi ile görülmeye değer iller arasında. Sarımsağı, çekme helvası, kestanesi, eriği, etli ekmeği ile sofraların vazgeçilmezi olan Kastamonu hakkında en çok sorulan konular arasında ezan vakti yer almakta. Kastamonu 7 günlük ezan vakti nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…

3 Saat Önce
2022-08-06 13:41:14
Kastamonu Namaz Vakitleri Ne Zaman? Kastamonu Ezan Vakti

Kastamonu 7 Günlük Namaz Vakitleri

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

06.08.2022

03:55

05:38

12:56

16:49

20:04

21:40

07.08.2022

03:56

05:39

12:56

16:49

20:03

21:38

08.08.2022

03:58

05:40

12:56

16:48

20:02

21:36

09.08.2022

03:59

05:41

12:55

16:48

20:01

21:35

10.08.2022

04:01

05:42

12:55

16:47

19:59

21:33

11.08.2022

04:02

05:43

12:55

16:46

19:58

21:31

12.08.2022

04:04

05:44

12:55

16:46

19:57

21:29

Kastamonu 1 Aylık Namaz Vakitleri

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

06.08.2022

03:55

05:38

12:56

16:49

20:04

21:40

07.08.2022

03:56

05:39

12:56

16:49

20:03

21:38

08.08.2022

03:58

05:40

12:56

16:48

20:02

21:36

09.08.2022

03:59

05:41

12:55

16:48

20:01

21:35

10.08.2022

04:01

05:42

12:55

16:47

19:59

21:33

11.08.2022

04:02

05:43

12:55

16:46

19:58

21:31

12.08.2022

04:04

05:44

12:55

16:46

19:57

21:29

13.08.2022

04:05

05:45

12:55

16:45

19:55

21:27

14.08.2022

04:07

05:46

12:55

16:45

19:54

21:26

15.08.2022

04:08

05:47

12:54

16:44

19:52

21:24

16.08.2022

04:10

05:48

12:54

16:43

19:51

21:22

17.08.2022

04:11

05:49

12:54

16:43

19:50

21:20

18.08.2022

04:13

05:50

12:54

16:42

19:48

21:18

19.08.2022

04:14

05:51

12:54

16:41

19:47

21:16

20.08.2022

04:16

05:52

12:53

16:41

19:45

21:14

21.08.2022

04:17

05:53

12:53

16:40

19:44

21:12

22.08.2022

04:19

05:54

12:53

16:39

19:42

21:11

23.08.2022

04:20

05:55

12:53

16:38

19:41

21:09

24.08.2022

04:22

05:56

12:52

16:37

19:39

21:07

25.08.2022

04:23

05:57

12:52

16:37

19:38

21:05

26.08.2022

04:25

05:58

12:52

16:36

19:36

21:03

27.08.2022

04:26

05:59

12:52

16:35

19:34

21:01

28.08.2022

04:27

06:00

12:51

16:34

19:33

20:59

29.08.2022

04:29

06:01

12:51

16:33

19:31

20:57

30.08.2022

04:30

06:02

12:51

16:32

19:30

20:55

31.08.2022

04:31

06:03

12:50

16:31

19:28

20:53

01.09.2022

04:33

06:04

12:50

16:30

19:26

20:51

02.09.2022

04:34

06:05

12:50

16:29

19:25

20:49

03.09.2022

04:35

06:06

12:49

16:29

19:23

20:47

04.09.2022

04:37

06:07

12:49

16:28

19:21

20:45

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