Kastamonu Namaz Vakitleri Ne Zaman? Kastamonu Ezan Vakti

Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden Kastamonu, yemyeşil doğası, konakları, kalesi, hanları ve masmavi denizi ile görülmeye değer iller arasında. Sarımsağı, çekme helvası, kestanesi, eriği, etli ekmeği ile sofraların vazgeçilmezi olan Kastamonu hakkında en çok sorulan konular arasında ezan vakti yer almakta. Kastamonu 7 günlük ezan vakti nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…