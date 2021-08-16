Kastamonu'da selde ölü sayısı kaç oldu? Selde kaç kişi öldü kaç kişi kayıp? Batı Karadeniz'de başlayan sağanak yağış bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Sel özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vurdu. Sel sularının metrelerce yükseldiği kent adeta sulara gömüldü. Kentte bir çok kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi. Bozkurt'ta kayıpları arama- kurtarma çalışmaları da devam ediyor. AFAD selin vurduğu bölgede son acı bilançoyu açıkladı.

Kastamonu'da selde ölü sayısı kaç oldu? Selde kaç kişi öldü kaç kişi kayıp? Batı Karadeniz'de başlayan sağanak yağış bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Sel özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vurdu. Sel sularının metrelerce yükseldiği kent adeta sulara gömüldü. Kentte bir çok kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi. Bozkurt'ta kayıpları arama- kurtarma çalışmaları da devam ediyor. AFAD selin vurduğu bölgede son acı bilançoyu açıkladı.

Batı Karadeniz'i vuran sel afetinden her gün acı haberler gelmeye devam ediyor. Sel felaketinden sonra bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman soylu yaptığı açıklamada "şimdiye kadar dördüğüm en ağır sel felaketi" dedi. Soylu açıklamasında şunları söyledi: “Yer yer 300 kilogramın üzerinde bir yağmur söz konusu. Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi budur şu ana kadar. Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de ‘5 Dereli' gibi bir rakam çıkardığımı kendi zihnimde söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız bu felaketin 5 misli kadar bir süreç var burada.”

Kastamonu'da selde ölü sayısı kaç oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

Bozkurt sular altında kaldı

Bozkurt'ta sular çekilince ortaya çıkan dehşet, kendisini her gün yeni bir yüzüyle gösteriyor. Selin taşıdığı metrelerce yükseklikteki çamur ve ağaç yığınlarının temizliği için Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye ekipleri görev yapıyor. AFAD, UMKE, polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri de felaketin yaşandığı Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Evlere dolan çamur ve balçık ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Özel eğitimli köpekler de devreye alınarak derelerde kayıp kişileri bulmak için aramalar yapılıyor. İlçenin merkezindeki en işlek caddelerde de tamamen çamur altında kalan işyerlerinde temizlik sürüyor.

Yıkılan binanın mütahitine gözaltı

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerindeki sel felaketiyle ilgili soruşturmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup, yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir.”

Ailelere 3'er bin lira yardım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayancık Devlet Hastanesi ile Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum "İlk etapta selden zarar gören tüm ailelerimize üçer bin lira yardım yapacağız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.