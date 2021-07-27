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Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

1 Saat Önce
2021-07-27 09:37:59
Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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KASTAMONU'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'dan Daday arasındaki yolun Gölköy mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan Daday ilçesine memur taşıyan Taner Okudan yönetimindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, sürücünün ismi öğrenilemeyen 31 SN 088 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil de yol kenarına savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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