Kastamonu Bozkurt'ta ölü sayısı kaç oldu? Selde kaç kişi kayıp? Sel felaketi batı Karadeniz illerini vurdu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selden en fazla zarar gören ilçe oldu. Ani bastıran sağanak yağış Kastamonu, Sinop ve Bartın’da afet yaşanmasına neden oldu. Yaşanan felakette ölü sayısı ise her geçen saat yükseliyor. Son yapılan açıklamada 25'i Bozkurt'ta 2'si Sinopta'ta olmak üzere ölü sayısının 27'ye çıktığı açıklandı.

Kastamonu Bozkurt'ta ölü sayısı kaç oldu? Selde kaç kişi kayıp? Sel felaketi batı Karadeniz illerini vurdu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selden en fazla zarar gören ilçe oldu. Ani bastıran sağanak yağış Kastamonu, Sinop ve Bartın'da afet yaşanmasına neden oldu. Yaşanan felakette ölü sayısı ise her geçen saat yükseliyor. Son yapılan açıklamada 25'i Bozkurt'ta 2'si Sinopta'ta olmak üzere ölü sayısının 27'ye çıktığı açıklandı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Yaşanan selde bir çok kişinin kayıp olduğu belirtilmişti. Yerel halktan alınan bilgilere göre onlarca kayıp vardı. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Kastamonu Bozkurt'ta ölü sayısı kaç oldu?

AFAD sel bölgesinden gelen acı haberleri açıklıyor. Son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Acil yardım ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Sel bölgesine ne kadar yağmur yağdı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre,

10.08.2021 (06.00) - 13.08.2021 (00.00) saatleri arasında (63 saat) Sinop Ayancık ilçesine 331.41 kg/m2,

Türkeli ilçesine 225.40 kg/m2,

Ayancık Çangal'a 226 kg/m2,

Ayancık Akören köyüne 213.70 kg/m2,

Sazlı köyüne 155.49 kg/m2,

Erfelek ilçesine 151.10 kg/m2,

Sinop'a 125.40 kg/m2,

Boyabat Dranaz Tüneline 108.03 kg/m2;

Kastamonu Bozkurt Mamatlar köyüne 453.81 kg/m2,

Devrekani Kuz köyüne 386.23 kg/m2,

Küre ilçesine 393.96 kg/m2,

Abana ilçesine 279.26 kg/m2,

İnebolu'ya 281.28 kg/m2,

Bozkurt ilçesine 161.88 kg/m2

Bartın Ulus Ceyüpler köyüne 362.38 kg/m2,

Ulus'a 166.20 kg/m2,

Ulus Çubukeli köyüne 136.82 kg/m2 yağış düşmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.