Kastamonu Bozkurt, İnebolu son durum | Kastamonu Bozkurt'ta su taşkını son dakika

Kastamonu Bozkurt, İnebolu son durum | Kastamonu Bozkurt'ta su taşkını | Geçen sene büyük bir sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşırı yağışlar yeniden etkili oluyor. Kent merkezinde yağan yoğun yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı. Geçen sene sel yaşanan bölgeden gelen görüntüler korkuttu.

Kastamonu Bozkurt, İnebolu son durum | Kastamonu Bozkurt'ta su taşkını | Geçen sene büyük bir sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşırı yağışlar yeniden etkili oluyor. Kent merkezinde yağan yoğun yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı. Geçen sene sel yaşanan bölgeden gelen görüntüler korkuttu.

Kastamonu bölgesi ve batı Karadeniz illerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde geçtiğimiz sene büyük bir felaket yaşanmıştı. Bölge için AFAD'dan yeni uyarılar yapılmıştı. Bölgede beklenen yağmurlu hava bugün başladı.

Kastamonu Bozkurt, İnebolu son durum

AFAD'ın uyarıda bulunduğu altı ilden biri Kastamonu olurken diğerleri ise Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce. Geçen yıl Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle onlarca kişinin öldüğü il yeniden yağmurlara teslim.

Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı. Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Kastamonu Belediyesi ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Kastamonu Bozkurt'ta su taşkını son dakika

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu. İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi. Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Kastamonu ve çevresini bu görselle uyardı.Meteoroloji Kastamonu ve çevresini bu görselle uyardı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu da ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Abana üzerinden sağlanıyor.

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kastamonu'daki olumsuz hava durumu nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

AFAD'tan uyarı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.