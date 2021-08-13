Kastamonu Bozkurt elektrik ne zaman gelecek? Bozkurt'a elektrikler ne zaman gelecek?

Bozkurt elektrik ne zaman gelecek? Kastamonu Bozkurt'a elektrikler ne zaman gelecek? Sel afeti yaşanan bölgede uzun süredir evlere elektrik verilemiyor. Bozkurt'un köylerinde de elektrikler kesilmiş durumda. Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama geldi.

Bozkurt elektrik ne zaman gelecek? Kastamonu Bozkurt'a elektrikler ne zaman gelecek? Sel afeti yaşanan bölgede uzun süredir evlere elektrik verilemiyor. Bozkurt'un köylerinde de elektrikler kesilmiş durumda. Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama geldi.

Selin vurduğu bir çok bölgede elektirkler kesildi. Bazı bölgelerde sel nediyle trafolar ve elektrik hatları zarar gördüğü için elektrikler verilmezken bazı yerlerde ise güvenlik amacıyla elektrikler kesilmiş durumda. Kesilen elektirklerin yakın zamanda bölgeye verilmesi planmanıyor.

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop'ta 88 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde Meydan aydınlatması ve kurulması planlanan seyyar hastane için 3 adet 400 kVA jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 50 adet jeneratör hazırlanmıştır. 9'u Ayancık ilçesine ulaştırılmıştır.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölgede afet kaynaklı olarak can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği belirtildi. Açıklamada, bugün (dün) saat 08.00 itibarıyla Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta kesintiden etkilenen toplam trafo sayısının 895, abone sayısının da 29 bin 674 olduğu kaydedilerek, bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye enerji ulaştırılamadığı aktarıldı.

Ulaştırma Bakanı yaptığı açıklamada yarından itibaren (13 Ağustos) Ayancık'ın tamamına elektrik vermek üzere yoğun çalışma sürdürüyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.