Kasım Akdeniz kimdir? Kasım Akdeniz nereli kaç yaşında? Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in görevden ayrıldığı açıklandı. Kasım Akdeniz 2020 yılında İsmet Gergerli'nin yerine bu göreve getirilmişti. İşte Kasım Akdeniz'in hayatı ve biyografisi...

Kasım Akdeniz kimdir? Kasım Akdeniz nereli kaç yaşında? Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in görevden ayrıldığı açıklandı. Kasım Akdeniz 2020 yılında İsmet Gergerli'nin yerine bu göreve getirilmişti. İşte Kasım Akdeniz'in hayatı ve biyografisi...

Kasım Akdeniz kimdir?

Kariyerine 1987'de Yapı ve Kredi Bankası Teftiş Kurulu'nda başlayan Akdeniz, Ekim 2011 itibariyle Kredi Kayıt Bürosu'na Genel Müdür olarak atanmıştı.

Kredi Garanti Fonu'nun Genel Müdürü Kasım Akdeniz, 11 Ağustos itibariyle görevinden ayrıldı.

Kasım Akdeniz, 2020'de İsmet Gergerli'nin görevinden ayrılması sonrası genel müdürlük görevine getirilmişti.

Kasım Akdeniz, 1996-2011 yılları arasında kredi ürünlerinin ve süreçlerinin oluşturulması, kredi tahsis ve izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, kredi politikalarının oluşturulması ve uyum alanları başta olmak üzere müdür, direktör ve grup başkanı kademelerinde yönetim sorumlulukları aldı.

Bu süre içerisinde TBB nezdindeki Bankacılık Yasası ve alt yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin çalışma gruplarında, KKB Kurumsal Büro Kurulması Çalışma Grubu, Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri Çalışma Grubu ve Kredi ve Karşılıklar Çalışma Grubu'nda üyelik, KGF Çalışma Grubu ve Risk Merkezi Çalışma Grubu'nda başkanlık görevlerini üstlenen Akdeniz, 2007 yılında KKB Yönetim Kurulu Başkanı, 2005 - 2011 yılları arasında da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.