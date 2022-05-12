Kaşıkçı Elması kaç gram? Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde? Kaşıkçı Elması kimindi?

Bir süredir gündemde kaşıkçı elmasının çalındığına dair iddialar yer alıyordu. Milli Saraylar'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada iddiaların gerçek olmadığı Kaşıkçı Elmasının Topkapı Sarayı Müzesinde sergilendiği belirtildi. Kaşıkçı Elması kaç gram? Kaşıkçı Elması ağırlığı ne kadar? Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde? Kaşıkçı Elması kimimdi? soruları bu gelişmelerden sonra pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Türkiye'nin en önemli eseri olan Kaşıkçı Elmasına dair detaylar...

Bir süredir gündemde kaşıkçı elmasının çalındığına dair iddialar yer alıyordu. Milli Saraylar'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada iddiaların gerçek olmadığı Kaşıkçı Elmasının Topkapı Sarayı Müzesinde sergilendiği belirtildi. Kaşıkçı Elması kaç gram? Kaşıkçı Elması ağırlığı ne kadar? Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde? Kaşıkçı Elması kimimdi? soruları bu gelişmelerden sonra pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Türkiye'nin en önemli eseri olan Kaşıkçı Elmasına dair detaylar...

Türkiye'nin en meşhur tarihi varlıklarından biri olan Kaşıkçı Elmasının çalındığına dair iddialar bir süredir gündemdeydi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Saraylar iddiaları yalanlayarak, 'Gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" açıklamasında bulundu. Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" dedi. Kaşıkçı elmasının gündemde olduğu şu günlerde vatandaşlar Kaşıkçı Elmasının özelliklerini merak etmeye başladı.

Kaşıkçı Elması kaç gram?

Elmas, 86 karat veya 17,2 gramdır. Dünyadaki diğer elmaslara kıyasla çok büyük bir elmas olmamasına karşı tanınan bir elmasdır. Çevresinde çift sıra 49 tane küçük elmas bulunmaktadır. Altın sarısı rengindedir.

Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde?

Kaşıkçı elması maddi değerinin yanında manevi ve kültürel bir değeri de taşıyor. Dolayısıyla kaşıkçı elmasına paha biçilemiyor. Kaşıkçı elması büyüklüğünde diğer elmaslar milyonlarca dolara satıldığı biliniyor ancak Kaşıkçı elmasına değer biçilemiyor.

Kaşıkçı Elması kimindi?

Kaşıkçı Elması Osmanlı hazinesinin malıdır. Elmasın Osmanlı hazinesine girmesi ile ilgili en çok bilinen öykü elmasın Napolyon'un annesinden satın alındığıdır. Öyküye göre 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürür. Bir süre sonra elması, Napolyon'un annesi satın alır. Uzun bir süre Napolyon'un annesinde kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra annesi tarafından satılığa çıkarılır. Elması, o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alır ve elması Paşa'ya getirir. Tepedelenli Ali Paşa, II. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el koyulur. Böylelikle "Kaşıkçı Elması" hazineye girer.

Kaşıkçı Elması nedir?

Elmasın Osmanlı hazinesine ne zaman, nasıl girdiği ve elmasa neden "Kaşıkçı Elması" dendiği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Adının, kesiminin oval olması ve dolayısıyla kaşığa benzemesinden geldiği düşünülmektedir. Elmasın Osmanlı hazinesine gelişi hakkında birkaç hikâye mevcuttur.

Elmasın bulunmasıyla ilgili bir öyküye göre elmas, 17. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bir kâğıt toplayıcı tarafından çöplükte bulunmuştur. Elmasın adını aynı zamanda kaşıkçı olan bu kişiden aldığı söylenmektedir. Öyküye göre bu kaşıkçı, bulduğu taşı bir kuyumcuya değerinin çok altında satar. Kuyumcu, taşın çok değerli olduğunu anlayınca bir arkadaşına gösterir. Kuyumcu ile taşı gören arkadaşı arasında bir kavga çıkınca olay Kuyumcubaşı tarafından duyulur. Kuyumcubaşı, kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan alır. Bu olayların Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve IV. Mehmed tarafından duyulmasının ardından taş alınır. Böylece devlet hazinesine giren taş işlenir ve ortaya 86 karat ağırlığında bir mücevher çıkar. .