Kaşif Zamir Çaudri kimdir? Türkiye'nin yakından tanıdığı isim Engin Altan Düzyatan 575 milyon dolarlık sahte çek ile dolandırmak isteyen TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri'nin kim olduğu araştırılmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde Kaşif Zamir Çaudri ile bir takım anlaşmalar yapmak üzere Pakistan'ın Lahor kentine gitmişti. Anlaşmalardan sonra Engin Altan Düzyatan'a verilen çeklerin sahte olduğu anlaşılmıştı.

Kaşif Zamir Çaudri kimdir? Türkiye'nin yakından tanıdığı isim Engin Altan Düzyatan 575 milyon dolarlık sahte çek ile dolandırmak isteyen TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri'nin kim olduğu araştırılmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde Kaşif Zamir Çaudri ile bir takım anlaşmalar yapmak üzere Pakistan'ın Lahor kentine gitmişti. Anlaşmalardan sonra Engin Altan Düzyatan'a verilen çeklerin sahte olduğu anlaşılmıştı.

Ekranlara Barbaroslar dizisi ile dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcılık şoku! Engin Altan Düzyatan Kaşif Zamir Çaudri tarafından milyonlarca dolar dolandırılmak istendi. Düzyatan Pakistan'da bulunan Kaşif Zamir Çaudri için şikayette bulundu. Kaşif Zamir Çaudri için Pakistan'da operasyon düzenlendi. Peki Kaşif Zamir Çaudri kimdir? Kaşif Zamir Çaudri nereli?

Kaşif Zamir Çaudri kimdir?

Kaşif Zamir Çaudri TikTok fenomeni olarak tanınıyor. TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri Pakistan'ın Lahor kentinde gözaltına alındı. Kaşif Zamir Çaudri'nin Engin Altan Düzyatan'a milyonlarca dolar değerinde sahte çek verdiği iddia edildi. Kaşif Zamir Çaudri hakkında buna benzer 6 farklı suç dosyası da bulunduğu açıklandı.

Engin Altan Düzyatan kimdir?

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Engin Altan Düzyatan dizi ve film oyuncusudur. Engin Altan Düzyatan ayrıca program sunuculuğu da yapmaktadır.

Engin Altan Düzyatan,1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.

Engin Altan Düzyatan eğitiminden sonra bir çok dizi ve filmde rol almıştır. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras ve Alara adında iki çocuk babasıdır. İşte Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı dizi film ve projeler;

2001 Ruhsar Barış Yardımcı Karakter

2001 Bizim Otel Altan Yardımcı Karakter

2001 Yeditepe İstanbul - Konuk Oyuncu

2002-2004 Koçum Benim Orçun Yardımcı Karakter

2003 Hürrem Sultan Şehzade Bayezid Yardımcı Karakter

2003 Mühürlü Güller Engin Yardımcı Karakter

2003 Alacakaranlık Doktor Konuk Oyuncu

2003 Kampüsistan Levent Yardımcı Karakter

2004 Azize Efe Yardımcı Karakter

2004 Sil Baştan Cihan Yardımcı Karakter

2005 Belalı Baldız Vedat Konuk Oyuncu

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır Pekcan Başrol Oyuncusu

2006 Sıla Gazeteci Konuk Oyuncu

2006 Kızlar Yurdu (dizi) Özgür Başrol Oyuncusu

2007 Affedilmeyen Orhan Yardımcı Karakter

2007 Sevgili Dünürüm Murat Muhtar Yardımcı Karakter

2008 Dantel Emre Başrol Oyuncusu

2008 Cesaretin Var mı Aşka? Tamer Başrol Oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam Doktor Serdar Batur Başrol Oyuncusu

2010 Kapalıçarşı Fırat Yardımcı Karakter

2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu Show TV, TV programı

2010 Şen Yuva Kendisi Konuk oyuncu

2012 Son Halil Başrol Oyuncusu

2012-2013 Yol Ayrımı Gazeteci Murat Başrol Oyuncusu

2014 Cinayet Yılmaz Seyhan Başrol Oyuncusu

2014 Çırağan Baskını Poldi/Mustafa Başrol Oyuncusu

2014-2019 Diriliş Ertuğrul Ertuğrul Gazi Başrol Oyuncusu

2018-2019 3'te 3 Tarih Sunucu TRT 1 Yarışma Programı

2019 Kurşun Savcı Orhan Atmaca Başrol Oyuncusu

2019 Sen de Tanık Ol Sunucu Belgesel

2021 Barbaros Oruç Reis Başrol Oyuncusu

Sinema



2005 Kalbin Zamanı Genç Demir/Young Demir Yardımcı Karakter

2005 Beyza'nın Kadınları Koray Yardımcı Karakter

2007 Cennet Can Başrol Oyuncusu

2008 Mezuniyet - Başrol Oyuncusu

2008 Cin Geçidi Komiser Başrol Oyuncusu, kısa film

2010 New York'ta Beş Minare Timur Yardımcı Karakter

2010 Bir Avuç Deniz Mert Akbay Başrol Oyuncusu

2010 Romantik Komedi Cem Sezgin Başrol Oyuncusu

2011 Anadolu Kartalları Binbaşı Kemal Tanaçan Başrol Oyuncusu

2012 Bu Son Olsun Sinan Başrol Oyuncusu

2012 Max Maceraları: Kralın Doğuşu Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Dört Duvar Saraybosna - Yapımcı, kısa film

2013 Romantik Komedi 2 Cem Sezgin Başrol Oyuncusu

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var Mehmet Başrol Oyuncusu

2016 Ve Panayır Köyden Gider Ali Başrol Oyuncusu

2017 Bilal: Özgürlüğün Sesi Bilal Seslendirme

Tiyatro



2006 Anna Karenina Mehmet Birkiye Kenter Tiyatrosu

2007-2008 Kürklü Merkür Murat Daltaban DOT 13 Aralık 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

2012 Dar Ayakkabı ile Yaşamak Engin Altan Düzyatan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

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