Kartel nedir? Kartel oluşturma cezası nedir? Vatandaşlar son zamanlarda marketlerdeki fiyat artışlarının tüm marketlerde aynı anda olmasından şikayetçiydi. Bir markette süt 5 TL olunca aynı gün tüm marketlerde sütün fiyatı 5 TL oluyor. Market ürünlerinin fiyatlarının aynı gün ve saatte değişiyor olması vatandaşları isyan ettirdi.

Kartel nedir? Kartel oluşturma cezası nedir? Geçtiğimiz aylarda zincir marketler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış ve 5 markete toplamda 2.7 milyar TL'lik ceza kesilmişti. Vatandaşlar marketlerde ürün fiyatlarının yüksek olmasından şikayet ederken Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'den marketlerle ilgili ikinci soruşturmayla ilgili raporun nisan ayı içinde tamamlanacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda fahiş fiyat artışları nedeniyle marketlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında pek çok markete ceza kesilmişti. Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda 2,7 milyar TL ceza verildiğini açıklamıştı.

Şirket - Para Cezası (Mn TL)

BİM - 958,1

Carrefoursa - 142,5

Migros - 517,7

Şok - 384,4

A101 - 646,6

Savola - 22,2

Dünya gazetesine konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Küle marketlerle ilgili ikinci bir soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Küle raporun nisan ayı içinde tamamlanacağını açıkladı. Küle'nin verdiği bilgiye göre çok daha kapsamlı olan ikinci soruşturmada, hem yeniden satış fiyatlarını belirleme ihlali, hem de kartel iddiaları var.

Kartel nedir?

Kartel bir tür tekelleşmedir. Kartel oluşumu rakabeti engelleiyici faktörlerden biridir. Kartel oluşumuna Rekabat Kurulu tarafından müdahale edilebiliyor ve yükske oranlarda cezalar kesilebiliyor. Kartel piyasda istenmeyen bir durumdur, işletmeler arasında yapılır ve bu anlaşmalar rekabeti engeller. İstenmeyen bir durumdur, işletmeler arasında yapılır ve bu anlaşmalar rekabeti engeller. Bu tip anlaşmalar hükûmetler tarafından önlenerek rekabetin ülke içerisinde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Kartel tüketicilere zarar verir üyelerin karını artırır

Rekabete aykırı bir uygulamadır çünkü bu gizli anlaşmanın amacı rekabeti azaltarak üye kârlarını artırmaktır. Rekabet yasaları anlaşmaları ve bu nedenle kartelleri yasaklamaktadır. Kartel durumları zorunlu olarak tüketicilere zarar verir (kartelin yüksek rekabetten kaçındığı ve sonuçta ürünlerin fiyatına yansıtılan çok önemli reklam harcamalarına neden olduğu durumlar hariç), çünkü müşteriler, satıcılar arasındaki gerçek rekabetin olumlu etkilerinden daha düşük fiyatlar veya artan kalite gibi aynı pazar.

Kartel oluşturma cezası nedir?

Kartel anlaşmaları piyasa rekabetini olumsuz etkiler. Karteller ayrıca vatandaşın bütçesine de zarar verir. Ortak hareket ederek kartel oluşturan firmalar rakip ve daha küüçük işletmelerin güçlenmesini engeller. Kartel oluşturmanın cezası değişkenlik göstermektedir.

Tekelleşme nedir?

Tekel veya monopol, bir pazarda belirli bir ürün için üretici ya da dağıtımcı olarak tek bir firmanın bulunması durumudur. Bir monopol, rakip firmaların daha düşük fiyat koyması korkusu olmadan kendi fiyatını belirleme gücüne sahiptir. Monopoli, serbest rekabeti ortadan kaldırarak kaynakların verimli kullanımını önleyen bir durum yaratır.

Tekelleşme, serbest rekabeti ortadan kaldırdığı için, ürünlerin ya da verilen hizmetin fiyatının yükselmesine sebep olur. Bu da tüketicinin zararınadır. Tekelleşme durumda en kazançlı olan tekel firmanın kendisidir. Pek çok hükûmet, tüketicinin kazancını ve sektörün verimliliğini arttırmak amacı ile piyasalardaki tekelleşme eğilimlerini giderici düzenlemelerle önlem almaktadırlar.

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