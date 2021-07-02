Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet nereli kaç yaşındaydı?
Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet nereli kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Acı haberi oyuncu Civan Canova duyurdu. Kartal Tibet'in kim olduğu hangi filmlerde oynadığı da internette en çok araştırılan konulardan oldu. Peki Kartal Tibet kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Kartal Tibet'in ölüm nedeni nedir? Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı? İşte Kartal Tibet'in hayatı ve biyografisi...
Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet nereli kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Acı haberi oyuncu Civan Canova duyurdu. Kartal Tibet'in kim olduğu hangi filmlerde oynadığı da internette en çok araştırılan konulardan oldu. Peki Kartal Tibet kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Kartal Tibet'in ölüm nedeni nedir? Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı? İşte Kartal Tibet'in hayatı ve biyografisi...
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kartal Tibet hayatını kaybetti. Türk sinemasına katkısı tartışılmaz olan Kartal Tibet'in ölüm haberini oyuncu Civan Canova "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" diyerek duyurdu. Peki Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet kaç yaşındaydı...
Kartal Tibet kimdir?
Kartal Tibet 27 Mart 1938 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kartal Tibet Yeşilçam oyunucus, yönetmen ve senaristtir.
Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi.
Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.
Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.
Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.
1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)'sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
2 Temmuz 2021 tarihinde sanatçı Orhan Aydın, Twitter hesabından 01:45'de Kartal Tibet'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Oyunculukları
Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan
Hıçkırık (1965)
Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet
Ölmeyen Aşk (1966) - Ali
Çalıkuşu (1966) - Kamuran
Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan
Kanunsuz Yol (1966)
Yiğit Kanı (1966)
Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)
Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat
Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi
Ölüm Temizler (1966)
Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut
İnsan Bir Kere Ölür (1966)
Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan
Arzunun Bedeli (1966)
Siyah Gül (1966)
Damgalı Kadın (1966)
Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk
Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan
Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat
Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill
Ölünceye Kadar (1967)
Paşa Kızı (1967) - Selim
Sefiller (1967) - Kemal/Sedat
Amansız Takip (1967)
Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat
Hırsız Prenses (1967)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)
Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan
Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan
Kara Davut (1967)
Kanunsuz Toprak (1967)
Elveda (1967)
Sabahsız Geceler (1968) - Salih
Nilgün (1968) - Ömer
İstanbul Tatili (1968) - Ali
Aşka Tövbe (1968) - Mübin
Kanun Namına (1968) - Murat
Tahran Macerası (1968) - Ali
Hırsız Kız (1968) - Ömer
Son Hatıra (1968) - Ferit
Funda (1968) - Vedat
Benim De Kalbim Var (1968) - Murat
Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip
Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit
İngiliz Kemal (1968)
Mafia Ölüm Saçıyor (1968)
Bağdat Hırsızı (1968)
Deli Murat (1969) - Deli Murat
Tarkan (1969) - Tarkan
Yumurcak (1969) - Nihat
Cilveli Kız (1969) - Aydın
Boş Çerçeve (1969) - Ferit
Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan
Kızım ve Ben (1969)
Dağlar Şahini (1969) - Şahin
Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe
Namus Fedaisi (1969)
Namluda Beş Kurşun (1969)
Kötü Kader (1969)
Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal
1970'ler
Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret
Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan
Güller ve Dikenler (1970) - Eşper
Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer
Fadime (1970) - Erol
Sevenler Ölmez (1970) - Kemal
Kıskanırım Seni (1970)
Kadın Satılmaz (1970)
Kaçak (1970) - Doğan
İşportacı Kız (1970) - Kartal
Aşk ve Tabanca (1970)
Arkadaşlık Öldü mü? (1970)
Son Nefes (1970)
Beyaz Güller (1970)
Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman
Senede Bir Gün (1971) - Emin
Mahşere Kadar (1971) - Murat
Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan
Gelin Çiçeği (1971)
Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım (1971) - Doğan
Beklenen Şarkı (1971) - Selim
Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan
Tanrı Şahidimdir (1971)
Ölmeden Tövbe Et (1971)
Görünce Kurşunlayın (1971)
Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe
Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit
Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan
Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan
Zulüm (1972) - Tarık
Kırık Hayat (1972) - Orhan
İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman
Takip (1972)
Bir Pınar Ki (1972)
Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer
Yalan Dünya (1972)
Aşk Fırtınası (1972) - Refik
Ölüm Dönemeci (1972)
Sabu Kahraman Korsan (1972)
Vukuat Var (1972) - Muzaffer
Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli
Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade
Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros
Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf
Aşk Mahkumu (1973) - Orhan
Bitirim Kardeşler (1973) - Veli
Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan
Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet
Kaderim Kanla Yazıldı (1973)
Kabadayının Sonu (1973)
Şeytanın Kurbanları (1973)
Düşman (1973) - Murat
Sığıntı (1974) - Kemal Demir
Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet
Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet
Gaddar (1974) - Doktor Kemal
Ölüm Tarlası (1974)
Curcuna (1975) - Bülent
1980'ler
Şabaniye (1984) - Kendisi
Öğretmen (1988)-Öğrenci Velisi
Uyanık Gazeteci (1988) - Sarhoş
Kim Bunlar Kim (1990) - kendisi
Yönetmen
Tosun Paşa (1976)
Cennetin Çocukları (1977)
Sultan (1978)
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)
Şark Bülbülü (1979)
Umudumuz Şaban (1979)
Zübük (1980)
Sevgi Dünyası (1980)
Gol Kralı (1980)
Annem Annem (1980)
Mutlu Ol Yeter (1981)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
Gırgıriye (1981)
Davaro (1981)
İffet (1982)
Gözüm Gibi Sevdim (1982)
Doktor Civanım (1982)
Baş Belası (1982)
Şalvar Davası (1983)
En Büyük Şaban (1983)
Çarıklı Milyoner (1983)
Aile Kadını (1983)
Şabaniye (1984)
Bir Sevgi İstiyorum (1984)
Ortadirek Şaban (1984)
Sosyete Şaban (1985)
Şendul Şaban (1985)
Şaban Pabucu Yarım (1985)
Keriz (1985)
Gurbetçi Şaban (1985)
Katma Değer Şaban (1985)
Milyarder (1986)
Yaygara 86 (1986)
Deli Deli Küpeli (1986)
Japon İşi (1987)
Arkadaşım ve Ben (1987)
Aile Pansiyonu (1987)
Öğretmen (1988)
Uyanık Gazeteci (1988)
Sevimli Hırsız (1988)
Deniz Yıldızı (1988)
İnatçı (1988)
Samanyolu (1989)
Talih Kuşu (1989)
Gülen Adam (1989)
Koltuk Belası (1990)
Duygu Çemberi (1990)
Kızlar Yurdu (1992)
Tanrı Misafiri (1993)
Süper Baba (1993)
Bizim Aile (1995)
Yasemince (1997)
Ah Bir Zengin Olsam (1999)
Demir Leblebi (1999)
Keloğlan-Süperoğlan (2000)
Sınır (2000)
Borsa (2000)
Karate Can (2001)
Şıh Senem (2003)
Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
Ağa Kızı (2004)
AB'nin Yolları Taştan (2005)
Emret Komutanım (2005)
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)
Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)
Zoraki Koca (2007)
Hayat Güzeldir (2008)
Senarist
Gol Kralı (1980)
Davaro (1981)
Çarıklı Milyoner (1983)
Şabaniye (1984)
Sosyete Şaban (1985)
Şendul Şaban (1985)
Deli Deli Küpeli (1986)
Arkadaşım ve Ben (1987)
Duygu Çemberi (1990)
Editör
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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