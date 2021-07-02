Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet nereli kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Acı haberi oyuncu Civan Canova duyurdu. Kartal Tibet'in kim olduğu hangi filmlerde oynadığı da internette en çok araştırılan konulardan oldu. Peki Kartal Tibet kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Kartal Tibet'in ölüm nedeni nedir? Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı? İşte Kartal Tibet'in hayatı ve biyografisi...

Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet nereli kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Acı haberi oyuncu Civan Canova duyurdu. Kartal Tibet'in kim olduğu hangi filmlerde oynadığı da internette en çok araştırılan konulardan oldu. Peki Kartal Tibet kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Kartal Tibet'in ölüm nedeni nedir? Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı? İşte Kartal Tibet'in hayatı ve biyografisi...

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kartal Tibet hayatını kaybetti. Türk sinemasına katkısı tartışılmaz olan Kartal Tibet'in ölüm haberini oyuncu Civan Canova "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" diyerek duyurdu. Peki Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet kaç yaşındaydı...

Kartal Tibet kimdir?

Kartal Tibet 27 Mart 1938 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kartal Tibet Yeşilçam oyunucus, yönetmen ve senaristtir.

Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi.

Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.

Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.

Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.

1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)'sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

2 Temmuz 2021 tarihinde sanatçı Orhan Aydın, Twitter hesabından 01:45'de Kartal Tibet'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Oyunculukları

Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan

Hıçkırık (1965)

Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet

Ölmeyen Aşk (1966) - Ali

Çalıkuşu (1966) - Kamuran

Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan

Kanunsuz Yol (1966)

Yiğit Kanı (1966)

Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)

Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi

Ölüm Temizler (1966)

Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut

İnsan Bir Kere Ölür (1966)

Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan

Arzunun Bedeli (1966)

Siyah Gül (1966)

Damgalı Kadın (1966)

Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk

Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan

Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat

Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill

Ölünceye Kadar (1967)

Paşa Kızı (1967) - Selim

Sefiller (1967) - Kemal/Sedat

Amansız Takip (1967)

Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat

Hırsız Prenses (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan

Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan

Kara Davut (1967)

Kanunsuz Toprak (1967)

Elveda (1967)

Sabahsız Geceler (1968) - Salih

Nilgün (1968) - Ömer

İstanbul Tatili (1968) - Ali

Aşka Tövbe (1968) - Mübin

Kanun Namına (1968) - Murat

Tahran Macerası (1968) - Ali

Hırsız Kız (1968) - Ömer

Son Hatıra (1968) - Ferit

Funda (1968) - Vedat

Benim De Kalbim Var (1968) - Murat

Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip

Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit

İngiliz Kemal (1968)

Mafia Ölüm Saçıyor (1968)

Bağdat Hırsızı (1968)

Deli Murat (1969) - Deli Murat

Tarkan (1969) - Tarkan

Yumurcak (1969) - Nihat

Cilveli Kız (1969) - Aydın

Boş Çerçeve (1969) - Ferit

Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan

Kızım ve Ben (1969)

Dağlar Şahini (1969) - Şahin

Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe

Namus Fedaisi (1969)

Namluda Beş Kurşun (1969)

Kötü Kader (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal

1970'ler

Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret

Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan

Güller ve Dikenler (1970) - Eşper

Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer

Fadime (1970) - Erol

Sevenler Ölmez (1970) - Kemal

Kıskanırım Seni (1970)

Kadın Satılmaz (1970)

Kaçak (1970) - Doğan

İşportacı Kız (1970) - Kartal

Aşk ve Tabanca (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970)

Son Nefes (1970)

Beyaz Güller (1970)

Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman

Senede Bir Gün (1971) - Emin

Mahşere Kadar (1971) - Murat

Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan

Gelin Çiçeği (1971)

Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım (1971) - Doğan

Beklenen Şarkı (1971) - Selim

Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan

Tanrı Şahidimdir (1971)

Ölmeden Tövbe Et (1971)

Görünce Kurşunlayın (1971)

Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe

Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit

Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan

Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan

Zulüm (1972) - Tarık

Kırık Hayat (1972) - Orhan

İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman

Takip (1972)

Bir Pınar Ki (1972)

Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer

Yalan Dünya (1972)

Aşk Fırtınası (1972) - Refik

Ölüm Dönemeci (1972)

Sabu Kahraman Korsan (1972)

Vukuat Var (1972) - Muzaffer

Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli

Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade

Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros

Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf

Aşk Mahkumu (1973) - Orhan

Bitirim Kardeşler (1973) - Veli

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan

Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet

Kaderim Kanla Yazıldı (1973)

Kabadayının Sonu (1973)

Şeytanın Kurbanları (1973)

Düşman (1973) - Murat

Sığıntı (1974) - Kemal Demir

Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet

Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet

Gaddar (1974) - Doktor Kemal

Ölüm Tarlası (1974)

Curcuna (1975) - Bülent

1980'ler

Şabaniye (1984) - Kendisi

Öğretmen (1988)-Öğrenci Velisi

Uyanık Gazeteci (1988) - Sarhoş

Kim Bunlar Kim (1990) - kendisi



Yönetmen



Tosun Paşa (1976)

Cennetin Çocukları (1977)

Sultan (1978)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)

Şark Bülbülü (1979)

Umudumuz Şaban (1979)

Zübük (1980)

Sevgi Dünyası (1980)

Gol Kralı (1980)

Annem Annem (1980)

Mutlu Ol Yeter (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Gırgıriye (1981)

Davaro (1981)

İffet (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Doktor Civanım (1982)

Baş Belası (1982)

Şalvar Davası (1983)

En Büyük Şaban (1983)

Çarıklı Milyoner (1983)

Aile Kadını (1983)

Şabaniye (1984)

Bir Sevgi İstiyorum (1984)

Ortadirek Şaban (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Şaban Pabucu Yarım (1985)

Keriz (1985)

Gurbetçi Şaban (1985)

Katma Değer Şaban (1985)

Milyarder (1986)

Yaygara 86 (1986)

Deli Deli Küpeli (1986)

Japon İşi (1987)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Aile Pansiyonu (1987)

Öğretmen (1988)

Uyanık Gazeteci (1988)

Sevimli Hırsız (1988)

Deniz Yıldızı (1988)

İnatçı (1988)

Samanyolu (1989)

Talih Kuşu (1989)

Gülen Adam (1989)

Koltuk Belası (1990)

Duygu Çemberi (1990)

Kızlar Yurdu (1992)

Tanrı Misafiri (1993)

Süper Baba (1993)

Bizim Aile (1995)

Yasemince (1997)

Ah Bir Zengin Olsam (1999)

Demir Leblebi (1999)

Keloğlan-Süperoğlan (2000)

Sınır (2000)

Borsa (2000)

Karate Can (2001)

Şıh Senem (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Ağa Kızı (2004)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Emret Komutanım (2005)

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)

Zoraki Koca (2007)

Hayat Güzeldir (2008)

Senarist



Gol Kralı (1980)

Davaro (1981)

Çarıklı Milyoner (1983)

Şabaniye (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Deli Deli Küpeli (1986)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Duygu Çemberi (1990)

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Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.