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TIMETURK / GENEL / Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi

Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi

Çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suçlarından kaydı olan firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

13 Dakika Önce
2022-01-20 16:21:04
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti.

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), R.U. adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.

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Daha sonra şüpheli R.U. da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüpheli R.U'nun, silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphe R.U'nun yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi. .

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