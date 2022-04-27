DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan: Haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz
Trabzon'da kedi öldüren sanığa 2 yıl hapis cezası
Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı? Ankara'da saat kaçta toplu taşıma ücretsiz?
'Amerika bir doberman gibidir, çok parası olan metodik bir katildir'
28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Erdoğan'dan talimat
Elon Musk'tan kafa karıştıran paylaşım
Rapçi BETA nereye defnedildi? Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze töreni | Berk Bayındır ölüm nedeni
Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
DEVA Partisi Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? DEVA Partisi ittifaktan ayrıldı mı? 6'lı masadan DEVA Partisi çıktı mı? DEVA Partisi'nin adayı kim olacak?
Rusya: 2 yıl çok zor durumda yaşayacağız
Macron'a domatesli saldırı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi
DEVA Partisi'nin seçim kararı sonrası CHP'den ilk açıklama
Twitter'da neler değişecek? Elon Musk Twitter'da ne değiştirecek? Bot hesaplar kaldırılacak mı?
Türk-İş: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 liraya yükseldi

TIMETURK / GENEL / Kartal Belediyesi ve İBB, Kartal’da Yeni Bisiklet Yolları İçin Kolları Sıvadı

Kartal Belediyesi ve İBB, Kartal’da Yeni Bisiklet Yolları İçin Kolları Sıvadı

Kartal Belediyesi ve İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Ulaştırma Dairesi, Kartal’da var olan bisiklet yollarını geliştirmek ve yeni bisiklet yolları oluşturmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2022-04-27 14:50:13
Kartal Belediyesi ve İBB, Kartal’da Yeni Bisiklet Yolları İçin Kolları Sıvadı

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Prof. Dr. Himmet Karaman, Doç. Dr. Kevser Üstündağ, Doç. Dr. Özhan Ertekin, Araş. Gör. Arzu Erturan Topgül, Kartal'ın mahalle muhtarları ve çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi katıldı.

Toplantıda İBB ekibi, Kartal üzerine oluşturdukları bisiklet haritasına dair bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar sunumun ardından bisiklet haritasıyla ilgili; soru ve görüşlerini ekibe yöneltti.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İstanbul ve Kartal'da bisiklet kullanma kültürünün geliştirilmesi gerektiğine dair yaptığı konuşmada; ”Bugün, gelişmiş toplumlara baktığımızda bisiklet kullanma oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yerel yöneticiler olarak bizler bu konuda sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız. Bu kıymetli çalışmaları için İBB ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş