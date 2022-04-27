Kartal Belediyesi ve İBB, Kartal’da Yeni Bisiklet Yolları İçin Kolları Sıvadı

Kartal Belediyesi ve İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Ulaştırma Dairesi, Kartal’da var olan bisiklet yollarını geliştirmek ve yeni bisiklet yolları oluşturmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Prof. Dr. Himmet Karaman, Doç. Dr. Kevser Üstündağ, Doç. Dr. Özhan Ertekin, Araş. Gör. Arzu Erturan Topgül, Kartal'ın mahalle muhtarları ve çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi katıldı.

Toplantıda İBB ekibi, Kartal üzerine oluşturdukları bisiklet haritasına dair bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar sunumun ardından bisiklet haritasıyla ilgili; soru ve görüşlerini ekibe yöneltti.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İstanbul ve Kartal'da bisiklet kullanma kültürünün geliştirilmesi gerektiğine dair yaptığı konuşmada; ”Bugün, gelişmiş toplumlara baktığımızda bisiklet kullanma oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yerel yöneticiler olarak bizler bu konuda sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız. Bu kıymetli çalışmaları için İBB ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. .