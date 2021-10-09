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TIMETURK / GENEL / 'Karşının taksisiyim' diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza

'Karşının taksisiyim' diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza

Ataşehir'de çocuklu bir kadını 'karşının taksisiyim' diyerek geri çeviren sürücünün ticari araç kullanma belgesi askıya alındı. Araç da 3 gün trafikten men edildi.

16 Dakika Önce
2021-10-09 16:01:57
'Karşının taksisiyim' diyerek çocuklu yolcuyu almayan taksiciye ceza

Ataşehir'de "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almayan taksi sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü Muharrem Y.'ye 1339 lira para cezası kesilirken, taksi 3 gün süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

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Ataşehir'de dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

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34 TJE 47 plakalı taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 1339 TL ceza kesildi. 34 TJE 47 plakalı taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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