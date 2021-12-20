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TIMETURK / GENEL / Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta 20 Aralık Pazartesi okul var mı? Kars'ta hamileler ive engelliler idari izinli mi?

Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta 20 Aralık Pazartesi okul var mı? Kars'ta hamileler ive engelliler idari izinli mi?

Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta 20 Aralık Pazartesi okul var mı? Kars'ta hamileler ive engelliler idari izinli mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars'ta eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Aralık Pazartesi günü için Kars genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de 1 gün izinli sayılacak.

2 Saat Önce
2021-12-20 08:13:58
Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta 20 Aralık Pazartesi okul var mı? Kars'ta hamileler ive engelliler idari izinli mi?

Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta 20 Aralık Pazartesi okul var mı? Kars'ta hamileler ive engelliler idari izinli mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars'ta eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Aralık Pazartesi günü için Kars genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de 1 gün izinli sayılacak.

Yğun kar yağışı Kars'ta da etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımlar aksadı. Öğrenciler ve veliler Kars'ta okullar tatl mi sorusunu sormaya başladı.

Kars'ta okullar tatil mi?

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kars'ta 20 Aralık Pazartesi okul var mı?

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sn. Valimiz @valiturkeroksuz tarafından yarın (20.12.2021 Pazartesi) il genelinde eğitime ara verme kararı alınmıştır." denildi.

Kars'ta hamileler ive engelliler idari izinli mi?

Kars'ta 20 Aralık Pazartesi günü hamile ve engelli kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Karsta okullar tatil mi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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