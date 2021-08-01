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TIMETURK / GENEL / Kars Namaz vakitleri

Kars Namaz vakitleri

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Kars gelmektedir. Kars’da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Kars’ın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Kars namaz vakitleri nelerdir? Kars’da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Kars’da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Kars’da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Kars’da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Kars’da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

2 Saat Önce
2021-08-01 22:26:40
Kars Namaz vakitleri

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Namaz vakitleri birçok müslümanın hassasiyet gösterdiği bir durumdur. Farz olan bu ibadeti ifa etmek isteyen müslümanlar, vakti çıkan her namazda ibadetlerini gerçekleştirirler. Dünyanın konumu ve hareketi sebebiyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilen namaz vakitleri, birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Namaz vakitleri merak edilen bölgelerden biride Kars'dır. Karslı vatandaşlar kendi illerinde namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu bilmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile Kars'da namaz vakitleri…

Kars namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in resmi web sitesi veyahut hazırlamış olduğu uygulama vasıtasıyla namaz saatlerini kolaylıkla öğrenebilmektedir. Web sitesi ve uygulama sayesinde konum seçilerek namaz vakitleri ve hicri takvime ulaşılabilir. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerine göre Kars için 1 Ağustos 2021 Pazar ile 31 Ağustos 2021 Salı arasında namaz vakitleri şöyle olacaktır;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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