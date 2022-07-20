Karpuzun faydaları neler? Karpuzun kalorisi ve besin değeri nedir?

Karpuzun faydaları ve zararları neler?Su ve lif içeriği yüksek bir meyve olarak bilinen karpuz, vitamin ve mineral zenginliğiyle faydalı bir meyvedir. Kilolarına dikkat eden insanlar tarafından karpuz besini hakkında en çok merak edilen konulardan karpuzun besin değeri ve kalorisi nedir? sorusu yer almakta. Sizler için akıllardaki bu soru hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Karpuz, kabakgiller familyasından olup tüm dünyada en çok tercih edilen meyvelerin başında gelmektedir. Karpuz meyvesi yüksek su içeriği ile insanlara serinlik hissi verir ve susuzluğu gideren meyvedir.Yazın vazgeçilmez meyvesi karpuz hem kokusu hem tadı ile yaz geldi dedirten meyvelerden. Karpuz besini, vitamin ve mineral içeriği oldukça yüksek bir meyvedir. Karpuz meyvesi hakkında detaylı bir araştırma yaptık. İşte detaylar.

KARPUZUN FAYDALARI NELER?

Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydaları ile yaz ayının vazgeçilmezi olan karpuzun faydaları saymakla bitmez. Karpuz meyvesinin faydaları şu şekildedir;

Sıvı kaybını önlemesi,

Cilt sağlığını desteklemesi,

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi,

Kan basıncını düzenlemesi

Kabızlığa İyi Gelir.

Tansiyonu Düzenler.

Canlı Bir Cilt İçin

Domates Gibi Likopen Zenginidir.

Karpuz Çekirdeğinin Faydaları

Karpuz meyvesi kaliteli biruykuya katkıda bulunur

Spordan Sonra Karpuz Suyu İçmek kas ağrılarını giderir.

Çok iyi bir antioksidandır.

Karpuz besini sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.

Vücutta yağ birikimini engellemektedir.

saç hücrelerini geliştirmektedir.

Dehidratasyonu Önler

KARPUZUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Karpuzun kalorisi ve besin değerleri neler? Yazın eşsiz lezzetlerinden karpuz meyvesininbir porsiyonu 75 kaloridir. besin değeri ise ;

100 gram karpuz;

8 gram karbonhidrat,

0.6 gram protein,

0.2 gram yağ içerir.

KARPUZUN ZARARI VAR MI?

Yaz sofralarının vazgeçilmezi karpuz besinin faydaları da oldukça fazladır. Faydaları olduğu gibi elbette ki zararları da vardır. Karpuz meyvesi içeriğinde yüksek miktarda potasyum içermesi nedeniyle böbrek hastaları karpuz tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışması gerekmekte. Ayrıca;İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastası olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeliler.