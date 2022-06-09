Karpuz seçerken nelere dikkat edilir? Karpuz nasıl seçilir?

Yaz denilince akla ilk gelen meyve elbette karpuzdur. Buz gibi bir karpuz, sıcağın tepeye vurduğu yaz günlerinde hem lezzeti hem de besin değeri ile vazgeçilmez bir lezzet olan karpuzu seçmek bir ustalık işi. Peki, Karpuz nasıl seçilir? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Teknoloji geliştikçe her üründe hormon ürünleri üretilmektedir. Lezzetli bir meyve olan karpuzun yüzde 92'si sudan oluşuyor. Bu kadar lezzetli bir meyveyi seçmek çok zordur. Herkes en iyi karpuzu seçtiklerini söylerken, gelin en iyi karpuzu nasıl seçeceğimizi birlikte öğrenelim.

İyi karpuz nasıl seçilir?

1) Altı Sarı Olan Karpuzları Seçin

Dışarıdan bakarak en güzel karpuzu bulmak ne yazık ki zordur. En kusursuz görünen karpuz, en iyi karpuz değildir. Doğru karpuz seçiminde en önemli nokta rengidir. Alacağınız karpuzun alt kısmının sarı rengi karpuzun lezzetini gösterir. Bu aynı zamanda bir olgunluk göstergesidir.

2) Çatlak İzleri Lezzetin İşareti!

Karpuzun üzerindeki çatlak görüntü alınmaması gereken bir seçim olsa da aslında alınması gereken bir işarettir. Doğru olanı seçmek isteyenler hata yapacaktır. Aksine çatlak ve lekeli karpuzlar tercih edilmelidir. Karpuzun içindeki çatlaklar, olgunluğunu ve lezzetini gösterir.

3) Erkek Karpuz Sulu, Dişi Karpuz Tatlı Olur

Duyduğunuza şaşıracağınız bu bilgi, tercihlerinizde bir öneri olacaktır. Karpuz yetiştiricileri karpuzları cinsiyetlerine göre ayırt eder. Uzun ve oval karpuzlar erkek, daha küçük ve yuvarlak karpuzlar ise dişi olarak bilinir. Erkek karpuzlar sulu olurken, dişi karpuzlar daha tatlı olacaktır.

4) Orta Boy ve Ağır Karpuz



Karpuz seçerken vurmak bir klasik olsa da ağırlığına bakmak daha doğru olur. Büyük bir karpuzun en iyisi olduğu algısı her zaman gerçeği göstermez. En iyi karpuzu seçmek istiyorsanız, ne büyük ne de küçük olmalıdır. Bu yüzden karpuz seçerken, çok büyük olanı almanız önemli değil. Ayrıca karpuzun ağır olmasına da dikkat etmelisiniz.

5) Olgun Karpuzun Sapı Kuru Olur

Karpuz seçmenin birden fazla yolu vardır. Diğer yöntemlerle tercih yapamıyorsanız bu yöntem sizin için çok kolay olacaktır. Burada bakmanız gereken tek nokta karpuzun sapının ne kadar kuru olduğudur. Kuru saplı bir karpuz, olgun ve lezzetli olduğunun bir işaretidir. Sap yeşil ise henüz olgunlaşmamış ve erken toplanmış demektir.