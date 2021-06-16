Karne ve ders notu için Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? Milyonlarca veli çocuklarının karne ve ders notlarını görmek için sabırsızlanıyor. Karnelerin internet ortamında erişeme açılmasına sayılı günler kaldı. Karneler 18 Haziran'da e-okul sistemi üzerinden velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacak. Veliler çocuklarının karnelerini Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenebilecek. Peki Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? Veli Bilgilendirme Sistemi ile (VBS) karne nasıl öğrenilir? 2021 VBS karne ve ders notu öğrenme nasıl yapılır?

Karne ve ders notu için Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? Milyonlarca veli çocuklarının karne ve ders notlarını görmek için sabırsızlanıyor. Karnelerin internet ortamında erişeme açılmasına sayılı günler kaldı. Karneler 18 Haziran'da e-okul sistemi üzerinden velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacak. Veliler çocuklarının karnelerini Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öğrenebilecek. Peki Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? Veli Bilgilendirme Sistemi ile (VBS) karne nasıl öğrenilir? 2021 VBS karne ve ders notu öğrenme nasıl yapılır?

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl da karneler dijital ortamda verilecek. Milyonlarca öğrenci karnesine internet üzerinden erişebilecek. Vliler de çocuklarının karnelerini ve ders notlarını internetten görebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi denilen araç ile veliler e-okul üzerinden giriş yaparak çocuklarının ders notlarını ve karnelerine ulaşabilecek. Peki Karne ve ders notu için Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? VBS karne nasıl öğrenilir?

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS) KARNE GÖRÜNTÜLEME

Veli Bilgilendirme Sistemi'ne ilk defa girecek olan veliler "Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir?" diye araştırmaya başladı. İşte Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yöntemi;

1- Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girebilmek için öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine giriş yapmak gerekiyor.

2- Açılan sayfada sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Veliler çocuklarının not bilgilerine ulaşabilmek için Veli Bilgilendirme Sistemi'ne tıklamaları gerekiyor.

3- Açılan ekranda velilerin ve öğrencilerin bilgileri istenecek. Bu bilgiler eksiksiz ve hatasız olarak girilmeli.

4- Bşilgiler girildikten sonra giriş yapılır. Açılan ekranın solunda "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021'den itibaren dijital ortamda görünebilecek. Ayrıca karneleri basılı şekilde almak isteyenler de 2 Temmuz'dan sonra okullarından karnelerini alabilirler.

2021 KARNELERE NEREDEN BAKILIR?

Türkiye genelinde milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini e-okul üzerinden alacak. Peki karnelere nereden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir?

Öğreci ve veliler 18 Haziran'dan itibaren "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesine girerek notlarını öğrenebilirler. Öğrenciler ayrıca "takdir ve teşekkür" belgelerini de sistem üzerinden öğrenebilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Haziran'da karneler öğrenci ve veliler açılacak. Okullar da 2 Temmuz'da kapanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.