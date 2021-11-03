Karnabahar yaprağını çöpe atarak hata yapıyorsunuz

Soğuk havaların gelmesiyle karnabahar tezgahlarda yerini aldı. Haşlamasından kızartmasına, yemeğinden salatasına birçok çeşidi yapılan karnabaharın yapraklarını genellikle çöpe atıyoruz. Fakat karnabaharın yaprakları da kendisi kadar vücuda faydalı. Peki karnabaharın vücuda faydaları neler? Karnabahar yaprağını kimler tüketmemeli? Karnabahar yaprağından ne tür yemekler hazırlanabilir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Karnabahar soğuk havaların sevilen sebzelerindendir. Beşamel soslusu, kızartması, yemeği, salatası, yalancı mantısı yapılan bu güzel sebze sofralarımıza sık sık konuk olur. Karnabaharı pişmeye hazırlarken genellikle alt kısmında bulunan yaprakları kesip çöpe atarız. Fakat bu oldukça yanlıştır. Çünkü karnabaharın yaprakları da vücudumuz için birçok faydayı içeriğinde barındırır. Karnabahar yaprağını çöpe atmayıp, farklı şekillerde değerlendirerek faydalarından vücudunuzu mahrum bırakmamanızı tavsiye ederiz...

Karnabaharın yapraklarının vücudumuza faydaları neler?

Karnabahar yaprağı vücudumuzu toksinlerden temizler. Kabızlığı ortadan kaldırır. Mide ülseriyle savaşır. Ayrıca karnabahar yaprağında kanseri önlediği bilinen beş adet koruyucu etkin madde vardır. Bu maddeler alfa-tokoferol (E-vitamini), caffeic asit, kaempferol, phytic asit ve rutindir. Bu yapraklarda yedi farklı kataraktı önleyici etken madde vardır. Karnabahar yaprağı alpha-linolenic asit ve tryptophan gibi farklı tansiyon düşürücü maddeleri de içerir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücutta yorgunluğu ve halsizliği giderir. Sinir sistemini kuvvetlendirir. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücutta iltihapları kurutur. Özellikle idrar yolu iltihabında çok etkilidir. İçeriğindeki tiamin isimli madde alzheimerdan vücudu korur. Karnabahar yaprağı kadınlar üzerinde afrodizyak etki de oluşturur.

Tansiyon sıkıntıları yaşıyorsanız karnabahar yaprağını tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Karnabahar yaprağı nasıl tüketilmeli?

Karnabahar yapraklarının vücudumuza faydalarını öğrendikten sonra onu çöpe atmaktan vazgeçtiniz. Peki karnabahar yapraklarından ne gibi yemekler yapılabilir?

Karnabahar yapraklarını soğanla birlikte kavurduktan sonra içerisine biber, domates, salça ve bulgur ekleyerek lezzetli ve şifalı bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Karnabahar yaprağını soğan ve salçayla kavurup, yoğurtla servis edebilirsiniz.

İri karnabahar yapraklarına sahipseniz sarma yapımında kullanabilirsiniz.

Atıştırmayı seviyor fakat sağlıklı ve değişik bir alternatif bulamıyorsanız yağ ve çeşitli baharatlarla harmanladığınız karnabahar yapraklarını 300 derece fırında yaklaşık 15 dakika boyunca kızartın ve atıştırmalık olarak tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.