Karnabahar pişirirken içerisine ekmek koyun, çünkü...

Soğuk havaların gelmesiyle karnabahar tezgahlarda yerini aldı. Karnabahar vücudumuzu toksinlerden temizler, ülsere iyi gelir, hastalıklardan korur ve doğal bir ağrı kesicidir. Bu kadar faydalı bir besini sık sık tüketmemiz gerekir. Fakat karnabahar haşlanırken etrafa kötü bir koku yayar. Bu yüzden onu tüketmekten uzak duruyorsanız size kokusunu yok edecek bir önerimiz olacak...



Karnabahar kış sebzesidir. Soğuk havaların gelmesiyle tezgahlarda yerini alır. Vücudumuza birçok fayda sağlar. Vücudumuzdan toksinleri uzaklaştırır, ülsere şifa olur, kış hastalıkları grip, nezle ve soğuk algınlığından korunmamızı sağlar ve doğal bir ağrı kesicidir. Hal böyleyken onu sık sık sofralarımıza konuk etmemiz, faydalarından yararlanmamız gerekir. Fakat birçok insan faydalarını bilmesine rağmen karnabaharın pişerken etrafa yaydığı kötü koku yüzünden ondan uzak durur. Peki bu kokuyu önlemenin bir yolu yok mu?

Karnabaharın pişerken yaydığı kötü koku nasıl önlenir?

Karnabahar pişerken etrafa oldukça kötü bir koku yayar. Bu koku çok rahatsız edicidir. Sırf bu yüzden birçok insan karnabahar pişirmekten uzak durur. Fakat bu kokudan kolay bir yöntemle kurtulmak mümkündür.

Camı, pencereyi, kapıyı açmanıza rağmen bir türlü gitmeyen bu kokudan kurtulmak için tencerenin içerisine ekmek parçaları atmayı deneyin. Bir iki dilim ekmeğin içlerini ufalayın. Bu ekmek parçalarının yemeğe karışmaması için temiz bir tülbente sarın ve tencerenin içerisine koyun. Karnabahar haşlandıktan sonra ekmek dolu tülbenti yemeğin içerisinden çıkartın.

Karnabaharı bu yöntemle pişirirseniz, pişirirken etrafa saldığı hoş olmayan kokudan kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Karnabaharın kötü kokusundan kurtulmanın başka bir yolu yok mu?

Verdiğimiz yöntemi uygulamak istemiyorsanız sizlere karnabaharın kötü kokusundan kurtulmak için başka önerilerimiz de olacak.

Karnabaharı pişirirken pişme suyunun içerisine iki kaşık sirke ve bir tutam tuz ilave edin. Su köpük köpük olunca sebzeleri ekleyin. Bu sayede pişen karnabahardan kötü kokular yayılmayacaktır.

Karnabaharı haşladığınız suyun içerisine bir miktar süt ilave ederseniz hem kötü koku olmayacak, hem de karnabahar bembeyaz olacak.

Karnabaharı pişirmeden önce içerisine tuz eklediğiniz soğuk suda bekletirseniz de kokusu azalacaktır.

Karnabaharı haşladığınız suyun içerisine ilave edeceğiniz defne yaprağı da o kötü kokudan sizi kurtaracaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.