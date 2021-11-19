Karnabahar kürü sistit sorununa çare oluyor

Yaz bitip de soğuk havalar gelince karnabahar tezgahlarda yerini aldı. Karnabahar vücudumuzu toksinlerden temizler, ülsere iyi gelir, hastalıklardan korur ve doğal bir ağrı kesicidir. Bu kadar yararlı bir besini sıkça tüketmemiz gerekir. Ayrıca karnabahar kürü yaparak da vücudumuza birçok fayda sağlayabiliriz. Peki karnabahar kürü nasıl yapılır? Karnabahar kürünün vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Karnabahar vücudumuza birçok fayda sağlayan bir kış sebzesidir. Sıcak havaların bitip soğuk havaların başlamasıyla birlikte tezgahlarda yerini alır. Karnabahar vücudumuzu toksinlerden arındırır, mide ülserine şifa olur, kış hastalıklarından vücudumuzun korunmasını sağlar ve doğal bir ağrı kesicidir. Bu faydalarından yararlanmak için onu sık sık sofralarımıza konuk etmemiz, faydalarından mahrum kalmamamız gerekir. Ayrıca karnabahar kürü yaparak da vücudumuza çok büyük bir iyilik yapabiliriz.

Karnabahar kürü nasıl hazırlanmalı ve nasıl uygulanmalı?

Karnabahar kürünü hazırlamak için bir litre temiz içme suyu ve yarım kilo kadar karnabahara ihtiyacınız olacak. Ayrıca satın aldığınız karnabaharın yapraklarını da kullanmanızı tavsiye ederiz.

Öncelikte bir tencerenin içerisine temiz içme suyunu koyun ve kaynatın. Karnabaharı ve varsa karnabahar yapraklarını güzelce yıkayıp temizleyin. Karnabaharı ufak parçalara bölün. Su kaynayınca karnabaharı ve karnabahar yapraklarını içerisine koyun, tencerenin kapağını kapatıp on dakika kadar kaynatın. Daha sonra ocaktan alın ve bir süre soğumasını bekleyin. Soğuyan karnabaharı süzgeçten geçirin suyunu ve tanelerini birbirinden ayırın. Elde ettiğiniz suyu içmeniz yeterli olacaktır fakat haşladığınız karnabaharları da salatalarınıza katarak ya da farklı yemeklere ekleyerek değerlendirin.

Karnabahar suyunu her sabah ve akşam bir su bardağı olacak şekilde içmeniz yeterli olacaktır. Bu kürü bir hafta boyunca her sabah ve akşam uyguladıktan sonra üç gün ara verin. Daha sonra yeniden bir hafta uygulayıp üç gün ara verin. Son olarak tekrar bir hafta uygulayıp üç gün ara verin.

Karnabahar kürünün vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Karnabahar kürü birçok kadının dönem dönem yaşadığı sistit problemine çare olur. İdrar yolu enfeksiyonunun azalmasını ve düzenli olarak yapılırsa tamamen bitmesini sağlar.

Karnabahar kürü antibakteriyel ve antioksidan özelliktedir. Düzenli kullanılırsa vücudu gripten tutun da birçok kanser türüne kadar koruyacaktır.

Karnabahar kürü sayesinde vücudun bağışıklık sisteminin güçlenir. Vücut zararlı maddelerden arınır, kanın damarlarda sağlıklı bir şekilde dolaşması sağlanır. Aynı zamanda dolaşım sistemimizin de sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanır. Yüksek tansiyon problemine çare olur, tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Karnabahar kürü kalsiyum da içerir. Bu sayede kas ve kemik gelişimini olumlu yönde etkiler.

Sindirim sistemini desteklediği için uzun süre tok kalmayı sağlayarak kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Ayrıca karnabahar kürünün antioksidan özellikleri sayesinde hücrelerin yenilenme hızını artırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.