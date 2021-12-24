Kışın gelmesiyle birlikte karnabahar tezgahlarda yerini aldı. Karnabahar vücudumuzu toksinlerden temizlenmesini sağlar, ülsere iyi gelir, hastalıklardan korunmamızı sağlar ve doğal bir ağrı kesicidir. Bu yüzden onu sık sık tüketmemiz gerekir. Peki karnabahardan nefis bir çorba nasıl hazırlanır? Gelin tarifini verelim...



Karnabahar vücudumuza birçok fayda sağlayan şifa deposu bir kış sebzesidir. Sıcak havaların bitip soğuk havaların başlamasıyla birlikte tezgahlarda yerini almaktadır. Karnabahar vücudumuzu toksinlerden temizler, mide ülserine şifa olur, kış hastalıklarından vücudumuzun korunmasını sağlar ve doğal bir ağrı kesicidir. Bu yararlarından faydalanmak için onu sıkça sofralarımıza konuk etmemiz gerekir.

Karnabahar çorbası nasıl hazırlanır?

Karnabahar çorbası için bir demet parçalanmış karnabahar, dört çorba kaşığı köri, iki tatlı kaşığı sarımsak tozu, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tuz, dört çorba kaşığı zeytinyağı, iki tane rendelenmiş kırmızı soğan, iki tane ezilmiş sarımsak, üç tatlı kaşığı zeytinyağı, on tane doğranmış lahana yaprağı, iki tane havuç, beş su bardağı sebze suyu, iki su bardağı hindistan cevizi sütüne ihtiyacınız olacak.

Derin bir tencerenin içerisine parçalanmış karnabaharları koyun ve otuz dakika boyunca kaynatın. Ardından kırmızı soğan ve sarımsakları zeytinyağında kavurun. Lahana yapraklarını küp küp doğrayın ve tencerenin içerisine ilave edip kavurun. Haşlanan karnabaharları, hindistan cevizi sütünü, doğradığınız havucu ve kalan tüm malzemeleri tencerenin içerisine ilave edip karıştırın. Yirmi dakika kaynattıktan sonra çorbayı blendırdan geçirin. İki su bardağı su daha ilave edip on beş dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Afiyet olsun...

Karnabaharın haşlanırken yaydığı kötü kokuyu önlemek için...

Karnabahar pişerken etrafa kötü bir koku yayar. Bu koku çok rahatsız edicidir. Bu koku yüzden birçok insan karnabahar tüketmekten uzak durur. Ancak bu kokudan kolay bir yöntem sayesinde kurtulmak mümkündür. Camı, kapıyı açmanıza rağmen bir türlü gitmeyen bu kötü kokudan kurtulmak için tencerenin içerisine ekmek parçaları atın. Bu ekmek parçalarının yemeğe karışmaması için temiz bir tülbente sarın ve tencerenin içerisine koyun. Karnabahar haşlandıktan sonra ekmek dolu tülbenti yemeğin içerisinden çıkartın. Karnabaharı bu yöntemi kullanarak haşlarsanız, etrafa saldığı hoş olmayan kokudan kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.