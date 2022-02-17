Karma Komisyon'dan Semra Güzel kararı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için oy çokluğuyla karar aldı. Güzel'in dokulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Son karar Genel Kurul'da

Komisyon, yaklaşık 7 saat süren toplantıda, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde, oy çokluğuyla karar aldı.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Komisyon Başkanı Beyazıt, Güzel'in yasama dokunulmazlığının her iki dosya yönünden de kaldırılmasına karar verildiğini kaydederek, "Dolayısıyla şimdi Genel Kurul'un takdirinde. Pazartesi günü, varsa muhalefet şerhiyle beraber gelecek raporumuzu hazırlayacağız ve Genel Kurul'a sunacağız" dedi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor.

Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor. .