Karl Nehammer kimdir? Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Türk düşmanı mı? Avusturya'da yaşanan yolsuzluk skandalları nedeniyle ülkede peş peşe başbakan değişikliği yaşandı. Türk düşmanlığı ile bilinen Sebastian Kurz daha önce yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi bırakmış ve siyaset yaşantısına son verdiğini açıklamıştı. Son olarak Avusturya'da çişleri Bakanı Karl Nehammer başbakanlığa getirildi.

Karl Nehammer kimdir? Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Türk düşmanı mı? Avusturya'da yaşanan yolsuzluk skandalları nedeniyle ülkede peş peşe başbakan değişikliği yaşandı. Türk düşmanlığı ile bilinen Sebastian Kurz daha önce yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi bırakmış ve siyaset yaşantısına son verdiğini açıklamıştı. Son olarak Avusturya'da çişleri Bakanı Karl Nehammer başbakanlığa getirildi.

Yolsuzluk krizi ile mücade eden Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un siyasetten tamamen çekildiğini açıklamadı. Bunun üzerine Başbakan Schallenberg görevi bıraktığını duyurdu. Avusturya'da başlayan hükümet krizinde yeni bir perde aralandı. Avusturya'da iktidar partisinin yolsuzluk skandalları nedneiyle iki ay içinde üçüncü başbakanı gördü. Son olarak Avusturya Halk Partisi (ÖVP), İçişleri Bakanı Karl Nehammer'i lideri olarak seçerek başbakanlığa getirdi. Peki Karl Nehammer kimdir? Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Türk düşmanı mı?

Karl Nehammer kimdir?

Karl Nehammer (18 Ekim 1972 Avusturyalı siyasetçi. 2020 Ocak ayında Avusturya Halk Partisi Sebastian Kurz kabinesinde içişleri bakanı olarak atanmıştı. Karl Nehammer Avusturya Halk Partisi (ÖVP), İçişleri Bakanı Karl Nehammer'i lideri olarak seçerek başbakanlığa getirdi.

Nehammer Viyana'da büyüdü ve 1992'de mezun oldu. Askerlik hizmetini bir yıllık gönüllü olarak tamamladı. 1997'de teğmen olarak terhis oldu. Daha sonra Federal Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgi görevlileri için eğitici eğitmen olarak ve Mesleki Teşvik Enstitüsü (BFI) ve Avusturya Halk Partisi Siyaset Akademisi gibi çeşitli kurumlarda stratejik iletişim eğitmeni olarak çalıştı. 2012'den itibaren, Tuna Üniversitesi Krems'te siyasi iletişim alanında iki yıllık bir üniversite kursunu tamamladı ve yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. ÖVP üyesi Katharina Nehammer ile evlidir. iki çocuk babasıdır.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Türk düşmanı mı?

Nehammer, son aylarda herhangi somut bir delil ya da veri olmaksızın çeşitli senaryolar üzerinden "Türkiye'nin Avusturya'da casusluk faaliyetleri içinde olduğu" iddiasında bulunarak toplumda var olan Türkiye ve Türk toplumuna yönelik önyargıları körükleme gayreti içine girmişti.

"Türkiye Avusturya'da sistematik bir casusluk ağı kurmaya çalışıyorsa bunun sonuçları olacaktır." ifadesini kullanan Nehammer, Ankara'ya yönelik tehditlerde bulunarak bu ve benzeri iddiaların incelenmesi için özel bir birimin görevlendirildiğini kaydetmişti.

Karl Nehammer içişleri bkanlığı döneminde İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlayarak, bu gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.