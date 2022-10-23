Karıncanın en yakından çekilen yüzü görenleri şaşırttı
Bir fotoğraf yarışmasına katılan “karınca” fotoğrafı görenleri hayret ettirdi. Doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas tarafından mikroskobik düzeyde çekilen karın yüzü fotoğrafı, yarışmada birinci oldu.
2022-10-23 11:42:03
Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına damga vuran fotoğraf, bir karıncanın yüzüne ait en yakın çekimle Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas'ın fotoğrafı oldu.
Birinci oldu
Kavaliauskas, bir "Karınca" fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.
Mikroskobik düzeyde 5-X objektif lens ile çekilen karınca yüzüne ait fotoğraf, birinci seçildi.
Fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Öte yandan sosyal medyada da çokça paylaşılan karıncanın görüntüsü, korku filmi sahnelerini andırdı.
Karıncanın ürkütücü görüntüsü, kullanıcıların ilgisini çekti.
Yarışmanın kazananı, 3.000 dolarlık para ödülü aldı.
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