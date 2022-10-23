Karıncanın en yakından çekilen yüzü görenleri şaşırttı

Bir fotoğraf yarışmasına katılan “karınca” fotoğrafı görenleri hayret ettirdi. Doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas tarafından mikroskobik düzeyde çekilen karın yüzü fotoğrafı, yarışmada birinci oldu.