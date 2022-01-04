Karın yağlarını yakan mucize besinler

Fazla kilolar sağlığımıza pek çok zarar veriyor. Bu kilolardan kurtulmak, incelmek istiyorsanız bazı mucize besinlerden faydalanabilirsiniz. Gelin bu besinleri birlikte öğrenelim...



Fazla kilolar hepimizin ortak sorunu. Milletçe yemek yemeyi çok seviyoruz. Birbirinden lezzetli yöresel yemeklere sahibiz. Doğal olarak fazla kilo sorunu yakamızı hiç bırakmıyor. Ancak aldığımız her kilo sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden onlardan kurtulmamız gerekiyor. Bu süreçte bazı besinler bize yardımcı olabiliyor.

Hangi besinler karın yağlarını yakıyor?

Yoğurt - Fazla kilonuzu kaybetmek ve bel bölgenizdeki yağlanmayı kontrol altına almak için sofranızdan yoğurdu eksik etmemelisiniz. Protein, kalsiyum ve probiyotik bakteri içeriğine sahip olan yoğurt bağırsak sağlığınız için ve kilo kontrolünüz için çok önemli bir besindir. Sindirimi kolay bir hale getirir ve bağırsakların çalışmasına destek olur. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yoğurtta bulunan proteinler sütte bulunan proteinlere göre çok daha kolay bir şekilde sindirilebiliyor. Yoğurdun içerisinde bulunan laktoz da süte göre daha az miktardadır. Bu sayede çok daha kolay sindirilir. Yoğurt probiyotik bakteriler de içermektedir. Ayrıca içeriğinde bulunan CLA sayesinde de yağ yakımında oldukça etkilidir.

Somon - Somon, Omega 3 yağ asidi içeriği en yüksek balıklardan biridir. Yapılan araştırmalar, göbek çevresindeki yağlanmanın azalmasında omega-3 yağ asitlerinin etkili olduğunu gösteriyor. Bu yüzden karın yağlarından kurtulmak için haftada 2 gün somon balığını yemelisiniz.

Zerdeçal - Zerdeçalın etken maddesi curcumindir. Özellikle kansere karşı koruyucudur. Kalp sağlına karşı da koruyucu olan zerdeçal karın bölgesindeki yağların azalmasına da etkilidir. Zerdeçalın vücutta daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için karabiber ve zeytinyağ ile birlikte tüketilmesi daha doğru olacaktır.

Badem - Düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve protein içeren badem uzun süre tokluk sağlar. Badem aynı zamanda iştah yönetimini ve kilo kaybını da kolaylaştırır. Doğru porsiyonlarda tüketilirse karın bölgesi yağlarda da etkili olabilir.

Yumurta - Yumurta ğağ yakıcı özelliktedir. B grubu vitaminlerinden biri olarak kabul edilen kolin maddesini de içermektedir. Kolin yağların depolanmasını azaltır ve enerji harcamasını artırır. 2014 senesinde yayınlanan bir çalışmada kolin takviyesinin kas gücü ve kalitesinden ödün vermeden judo atletlerinde önemli kilo kaybını sağladığını göstermiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.