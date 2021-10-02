Kargalar hakkında 8 şaşırtıcı gerçek

Haklarında sürekli kurnaz ve oldukça zeki olmaları söyleniyor. Evet bu doğru fakat kargagillerle ilgili bilinmeyen gerçekler ve yanılgılar var.

Zaman zaman kargalarla ilgili sosyal medya gibi çeşitli yerlerde ne kadar zeki olduklarına dair görseller ve paylaşımlar görebiliyoruz. Bu kadar akıllı beyin ve vücut ölçülerine sahip olmalarının asıl nedeni , oranları en yüksek olan kuş çeşidi olmasıdır. Karga tipi bir maymundan, özellikle de corvus'tan beklenebilecek kadar büyük bir beyin-vücut oranına sahiptir.

Karga olarak bilinen bu kuş ailesi aslında sadece kargaları değil aynı zamanda kuzgun, saksağan ve su kuşları gibi canlıları da içerir. Genellikle siyah olduğu bilinmesine rağmen, mavi alakarga adı verilen parlak mavi bir çeşidi bile vardır. Genellikle sinema ya da mitolojide kaygı, ölüm ya da kötülük , hem görünüşü hem de zekasıyla oldukça etkileyici hayvanlar olan kargalar hakkında sizler için şaşırtıcı gerçekleri derledik!

Kargalar cenaze töreni düzenler

Sinema ve mitoloji gibi alanlarda kargaların ölümü temsil etmesi muhtemeldir çünkü karga türlerinden biri öldüğünde cenaze töreni düzenlemektedir. Tören sadece bir karga veya bir salkım ile de gerçekleşebilir. Tören sırasında çok önemli ve sessizler. Araştırmacılara göre bir hayvanın duygusal seviyesinin ne olduğunu bilmenin bir yolu yok, ancak kargaların duygusal zekaya sahip olduğu düşünülüyor.

Kargaların bulmaca çözme yetenekleri,

küçük bir çocuğunki kadar gelişmiş olabilir

Kargaların zekalarıyla ünlü olması boşuna değildir. küçük bir çocukla eşit düzeyde bulmaca çözme yeteneğine sahip olabilir. 'Current Biology' dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre, kargalar planlayabilecekleri bir bulmaca aracını çözüyorlar . Hatta bulmacayı çözmelerini zorlaştıracak tuzakları görmezden gelerek başarıya ulaşabilecekleri bile söyleniyor. İşte karga zekasının nasıl geliştirildiğini ve bulmacaları çözerken strateji oluşturduğunu gösteren bir BBC videosu.

Kargalar alet kullanabilir ve yapabilir

1960'ların başında, bir primatolog, vahşi şempanzelerin avlanmak için parçalar kullandığını keşfetti ve birlikte, insanların alet kullanabilen tek tür olduğu fikrini çürüttü. Ancak sadece primatlar değil, diğer hayvanlar da araştırmaya konu olmuş ve bunun sonucunda kargaların da alet kullandığı ve hatta bunları yapma becerisine sahip olduğu kanıtlanmıştır.

Karga ailesindeki birçok canlı aslında alet kullanabilir ancak ileri düzeyde alet yapma yeteneğine sahip bir tür vardır ki o da Yeni Kaledonya kargasıdır. Bu kargalar, bazıları yaprakları temizlemekten dikenlerden kancalara kadar çeşitli aletler yapabilir.

Kargalar dedikodu, kin bedeli

Evet, kargalar da dedikodu yapar. Birkaç karga türünün insan yüzlerini tanıyabildiği kanıtlanmıştır. Örneğin araştırma için alınan saksağan ve kuzgunların geçmişte yuvalarına veya kendilerine çok yaklaştıklarını bilen araştırmacılar. azarladıkları biliniyor.

O zamanlar berbat olduğunu bildikleri kişiyi asla unutmazlar ve onlarla bire bir yüzleşirler. kin beslemek , onu düşman olarak görüyorlar. Araştırmalar, kargaların bu konuda dikkat ettikleri tek şeyin, diğer fiziksel görüntü dışında düşman olarak algıladıkları kişinin yüzü olduğunu göstermektedir. Bu duygu özellikle şehirlerde insanlarla birlikte yaşayan kargalarda görülür.

Kargalar yiyecekleri için her yolu deneyebilir

Kargalar fırsatçı ve yaratıcıdır ve hayatlarını sürdürmek gibi basit bir amaç için yeni beslenme stratejileri geliştirmeye eğilimlidirler. Bir karga türünün balığın kendisini yakaladığı ve balığı yakına çekmek için diğer yiyecekleri yem olarak kullandığı gözlemlenmiştir. Fırsatları olduğunda diğer hayvanlardan ve hatta insanlardan yiyecek çalabilirler.

Kargalar evde yardımcı olabilir

Elbette kargaların da bir ailesi vardır. Yavru kargalar yuvadan çıktıktan sonra bir süre anne babalarına bağlı kalabilirler. Bir bakıma gelişimleri ve öğrenmeleri hala ebeveynleri tarafından takip edilmektedir. ergenlik dönemlerinde ailelerin pekiştireç olduğu gözlenmiştir. Bazı durumlarda genç kargalar belli ki bir süre kendi yuvalarını yapmak istemezler ve eş bulamazlar. Bu gibi durumlarda aileleriyle birlikte evlerinde kalırlar ve ebeveynlerinin ikinci çocuğunu doğururlar. kardeşe bakmaya yardım et .

Kargaların tıpkı insanlar gibi lehçeleri vardır

Masal ve mesellerde 'cack cack' olarak tanımlanan karga sesinden. kullandıkları diğer sesler ve her birinin farklı bir anlamı olabilir. Karga dillerinin iki farklı popülasyonda dahi farklılık gösterebildiği gözlemlenmiştir. Bir kuşbilimci araştırmacıya göre, kargalar tıpkı insanlar gibidir. lehçeler . Bölgesel olarak değişken olan karga dilinde, bir karga sürüyü değiştirirse, yeni dili sürü başlarını taklit ederek öğrenir.

Kargalar 200 yıl yaşamaz

Kargaların 200 yıl kadar yaşayan türleri olduğu konusunda bilinen bir yanılgı vardır. Bu hatanın nereden geldiği bilinmiyor ancak 200 yıl yaşayan tek bir karga türü yok. doğada 15-20 yıl yaşayan kargalar, özel bakım altındaysa muhtemelen 30 yıl . Bir karganın kaydedilen en uzun ömrü 40 yıldır.

Kaynak: Esiznews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.